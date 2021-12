"Situazioni legali aperte con ex di Uomini e Donne": la voce "bomba"

Chi l'ha detto che a Natale si è tutti più buoni. Di certo non Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e donne, che in una recente intervista ha rivelato di avere non uno ma diversi contenziosi aperti con ex protagonisti della trasmissione di Canale 5. A falsità, insulti e teatrini gratuiti contro Uomini e donne la Mennoia ha detto basta e sono fioccate le azioni legali. " Bisogna sempre valutare da dove arriva l’insulto - ha detto a Novella 2000 la Mennoia - ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e donne; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social ". Poi l'autrice si è lasciata scappare una sonora stoccata all'indirizzo di uno dei personaggi più discussi del programma: " Credo che Gemma non debba essere esempio per nessuna, in fondo l'unica a cui può arrecare danno col suo comportamento è se stessa ". Senza peli sulla lingua.

Alex Belli trova il modo di guadagnarsi i riflettori anche lontano dalla casa del Grande fratello vip. L'attore ha scelto di abbandonare il reality, ma stenta a rimanere lontano dalle telecamere. Così eccolo lanciare l'ennesima stoccata (o meglio "abbocco") all'indirizzo di Soleil Sorge con tanto di offesa. "Io sono sempre stato e sarò con Te - ha scritto Belli su Twitter - h o visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia Vita Privata, l'amicizia Artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella Stronza ". Soleil non leggerà di sicuro il tweet, ma tanto basta per fare parlare (ancora) di una storia finta (ops) più dei soldi del Monopoli.