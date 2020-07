Berruti adesso rivela cosa c'è davvero dietro alle foto con la Boschi

Tanto tuonò, che piovve. Da settimane, mesi, si rincorrono le voci circa una love story in corso tra l'attore Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. I due sono stati spesso fotografati in atteggiamenti complici, al ristorante così come in un romantico pic-nic sui prati con tanto di parenti al seguito. Nelle ultime settimane c'è stata quasi un'escalation di momomenti, che hanno raggiunto il climax del gossip con il (presunto) bacio immortalato dai paparazzi. Ora l'attore esce allo scoperto e, in un'intervista andata in onda questa mattina, ha finalmente ammesso il suo amore per l'ex ministro.

Giulio Berruti è stato ospite di C'è tempo per..., il nuovo programma estivo condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai1. " Sono innamorato? Sì, lo sono. È inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto", ha affermato l'attore. È la prima volta che Giulio Berruti fa aperte dichiarazioni sulla sua situazione sentimentale, dopo aver per mesi rifuggito qualunque domanda in merito, anche nelle recenti interviste rilasciate ai settimanali. Solo pochi giorni fa, infatti, l'attore è stato intervistato dal magazine F edito da Cairo Editore: " Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile. È inutile chiederlo, si incontra solo un muro. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l'attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali ".

Nella stessa intervista, Berruti ha affermato di essere un uomo passionale e affettuoso e di avere necessità di sentirsi amato e di sentire il contatto fisico. Parole importanti per l'attore, che fa anche progetti di coppia a lungo termine: " Sogno una famiglia con tanti bambini. Ma per costruire una relazione solida serva anche una stabilità lavorativa che in questo momento non ho ". Però con Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, le cose sembrano andare molto bene, forse anche grazie alla riservatezza dei due sulla loro relazione. " Lascio parlare gli altri, perché non lo so fare e io sono molto riservato da questo punto di vista. Non dico nulla di più ", ha concluso Giulio Berruti in chiusura di intervista.

D'altronde, le foto dell'ultimo periodo parlavano chiaro. La complicità tra i due, gli sguardi e quel bacio rubato immortalato dai paparazzi erano sintomatici di una passione ormai sbocciata, che i due hanno cercato a lungo di tenere nascosta. I due si sono conosciuti poco più di un anno fa al Salone del Mobile di Milano e da quel momento pare siano stati inseparabili.