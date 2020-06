Quel bacio della Boschi al nuovo fidanzato (e l’ira di Matteo Renzi)

“ Tanto tuonò che alla fine piovve ”, potrebbe essere questo il sunto di quello che stiamo per raccontarvi, sulla romantica vicenda d’amore tra Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti, che sta infuocando questa estate e che gira da ombrellone a ombrellone, mantenendo, ovviamente la distanza di sicurezza.

Di loro vi avevamo ampiamente parlato, di come si fossero mostrati per la prima volta insieme ancor prima del lockdown e avrebbero bollato la loro storia solo come amicizia. Oppure delle romantiche gite al mare sulla rombante moto di lui, o delle cene a lume di candela. Tutta amicizia?

Non più, ora che tra i due è uscito ufficialmente il primo bacio pubblicato, come molti altri servizi, dal settimanale " Chi ". Ormai difficile che i due possano nascondersi dietro la parola amici, ed è molto più che chiaro che sono una coppia. Il bacio che tutti attendevano come in un romantico film d’amore è arrivato alla fine di una cena in cui i due sono arrivati però separati, nel quartiere Parioli di Roma dove vivono i genitori di lui che, sempre secondo il settimanale Chi, Maria Elena conosceva ancor prima di Giulio.

Ma in questo quadro idilliaco di due giovani che si innamorano arriva però l’ira del partito Italia Viva, di cui Maria Elena è capogruppo alla camera dei Deputati. Secondo il sito Dagospia, questa storia d’amore starebbe provocando un terremoto all’interno del partito. Soprattutto da parte di due componenti ovvero Matteo Renzi e Ettore Rosato. Renzi in particolare, riporta Dagospia, avrebbe chiamato la Boschi per redarguirla a dovere: “ Sei la capogruppo del partito alla Camera, non una tronista in partenza per Temptation Island. Non è possibile che in un momento così per l'Italia, in cui Salvini viene impalato per delle ciliegie, la numero due del partito faccia notizia solo per gli sguardi al testosterone che scambia con un attore che peraltro un tempo si professava grillino duro e puro ", si legge.

Ma non soltanto, Renzi avrebbe anche minacciato di toglierle l’incarico da capogruppo della Camera se la storia dei due continuerà a tenere banco sui giornali di gossip. A questo si sarebbe aggiunto anche Ettore Rosato influente esponente di Italia Viva a dar manforte. Maria Elena, però, sarebbe rimasta molto seccata da questa intrusione nella sua vita privata, e avrebbe risposto per le rime.