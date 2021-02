Fra corruzione e misure anti-Covid, arrivano i Golden Globes 2021

Dopo alcuni rinvii dovuti all'emergenza Covid-19 è arrivato il momento della consegna dei Golden Globes 2021, i premi cinematografici che rappresentano un primo scalino verso i premi Oscar.

La cerimonia ai tempi del coronavirus

Considerando il livello ancora grave della situazione pandemica negli Stati Uniti, anche la cerimonia di consegna dei Golden Globes ha dovuto reinventare se stessa, per essere in grado di andare in onda senza venir meno alle restrizioni richieste dal governo statunitense. La serata sarà condotta da Tina Fey e Amy Poehler, che sono alla guida dello show per la quarta volta.

Tuttavia quest'anno le due attrici comiche condurranno i Golden Globes a distanza. Amy Poehler sarà in diretta dal Beverly Hilton Hotel - sede storica della cerimonia - mentre Tina Fey sarà collegata da New York. Tutti i candidati, invece, seguiranno la diretta dalla sicurezza delle loro case. Non ci sarà più, dunque, né il red carpet né tantomeno la serata con tutte le star sedute a cena all'interno della sala del Beverly Hilton Hotel.

Golden Globes, i nominati

La cerimonia dei "globi d'oro" premia i prodotti che, secondo la stampa estera, sono stati i migliori dell'anno. Si tratta di premi che hanno a che fare sia con il lato cinematografico che con quello delle serie tv. Per quanto riguarda il cinema, c'è grande attenzione per lo splendido Mank di David Fincher presente du Netflix e Nomadland, che è stato il film premiato alla 77a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Per quanto riguarda gli attori, la sezione drammatica contempla nomi del calibro di Anthony Hopkins per The Father, Gary Oldman per Mank e anche il compianto Chadwick Boseman, di cui Ma Rainey's Black Bottom rappresenta l'ultima interpretazione cinematografica, prima della sua prematura morte.

Sul versante delle attrici, invece, grande attenzione sia per la Viola Davis di Ma Rainey's Black Bottom, sia per Frances McDormand per Nomadland. La sorpresa potrebbe venire da Vanessa Kirby che in Pieces of a Woman, presentato a Venezia e ora disponibile su Netflix, interpreta una donna che perde la figlia subito dopo il parto. Una possibilità potrebbero averla anche Rosamund Pike per il film I care a lot, disponibile su Amazon, e Anya Taylor-Joy per Emma.

Quest'ultima, però, ha molte più possibilità di ottenere un premio per la sua interpretazione di Beth Harmon in La regina degli scacchi, che è in lizza anche come miglior miniserie drammatica, al fianco di Normal People e il più recente The Undoing, con un cast stellare guidato da Hugh Grant e Nicole Kidman.

Un po' di Italia a Hollywood

Ci sarà anche un po' d'Italia nella serata dei Golden Globe. Infatti tra i cinque film in lizza per il premio per il miglior film straniero c'è anche La vita davanti a sé, la pellicola firmata da Edoardo Ponti, disponibile su Netflix, che vede Sophia Loren come protagonista. Inoltre, tra le nomination per la miglior canzone originale c'è anche Io sì (Seen), che fa parte della colonna sonora di La vita davanti a sé ed è interpretata da Laura Pausini, sulla musica di Diane Warren.

Una serata macchiata dalle indagini per corruzione

Nonostante manchi ormai poco all'inizio della cerimonia dei Golden Globes, l'associazione della stampa estera di Hollywood, la Hollywood Foreign Press Association, è sotto accusa a causa di una strategia legata alla corruzione, che porterebbe i giornalisti dell'associazione a favorire i candidati che hanno una maggiore capacità economica.

Secondo un'indagine avviata dal Los Angeles Times e riportata dal The Guardian, sembrerebbe che i membri dell'HFPA apprezzino ricevere dei regali o la possibilità di partecipare a degli eventi con le star di Hollywood. L'edizione del 2021 ha aperto una controversia per via dell'esclusione della serie I may destroy you di Michaela Coel a favore del problematico film Music della cantante Sia, che è stato accusato di una pessima rappresentazione delle persone affette da autismo.

Inoltre fa ancora discutere la presenza di un prodotto seriale come Emily in Paris che ha avuto quasi unanimamente critiche tutt'altro che positive e che pure concorre nella sezione delle migliori serie comedy.

Golden Globes, dove e quando vederli

La 78° edizione della cerimonia di consegna dei Golden Globes, premi che vengono assegnati dall'associazione estera di Hollywood, andrà in onda nella notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo. Sarà possibile seguire la diretta dell'evento a partire dalle 00.30 di domenica notte, collegandosi sul canale Sky Atlantic.

La rete, di solito adibita alla messa in onda di serie televisive, trasmetterà l'intera serata. Partendo dal pre-show, fino alla cerimonia vera e propria, che avrà inizio intorno alle due del mattino (ora italiana). Lunedì 1 marzo, invece, dalle 19.40 sarà possibile seguire sempre su Sky Atlantic un montaggio della serata con i momenti più importanti della cerimonia.

