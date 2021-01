In arrivo una nuova concorrente. E al GfVip anche un pappagallo

Ennesimo colpo di scena al Grande Fratello Vip. Dopo l'annuncio del prolungamento (fino a fine febbraio) del reality, sembra che nella Casa sia pronta a fare il suo ingresso una nuova coinquilina con "ospite". Alda D'Eusanio avrebbe le valigie pronte per sbarcare al GF vip, ma non da sola, bensì in compagnia del suo fido pappagallo.





Lei non vive senza il suo pappagallo -

- e lo vuole portare in trasmissione. Finalmente farebbe il suo ingresso al Grande Fratello Vip un essere sano di mente

A lanciare l'indiscrezione è il portale Dagospia che, nelle scorse ore, ha svelato il probabile ingresso nell Casa della D'Eusanio venerdì 28 gennaio. La giornalista sarebbe già in isolamento, ma per entrare nel cast del reality avrebbe posto una condizione: portare con sé l'adoratoGiorgio. "scrive Dagospia". Sarebbe la prima volta che un animale fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. L'unico precedente risale al 2015 quando a Cinecittà, e solo come sorpresa, fu fatta entrare la cagnolina del concorrente Luigi Tuccillo.

Alda D'Eusanio è già sparita dai social network, presumibilmente in quarantena preventiva, e sul web la notizia del suo probabile ingresso nella Casa è già diventata virale. Non tanto per la popolarità della giornalista, già opinionista di numerosi programmi televisivi e di una passata edizione de L'Isola dei famosi, ma soprattutto per il suo ingresso nella Casa con l'amato pappagallo che ha vent'anni. Come sarà accolto l'arrivo al Grande Fratello Vip del volatile dagli altri coinquilini? Ma soprattutto: come accoglieranno le bizzarre abitudini di Alda D'Eusanio i vipponi?

Non dimentichiamoci che pochi mesi fa la giornalista finì al centro delle polemiche per aver dato da mangiare al suo pappagallo Giorgio con la bocca. Il video pubblicato su Instagram - dove si vede il piumato prendere il cibo dalla bocca della D'Eusanio precedentemente masticato - l'aveva fatta finire al centro delle critiche. Lei non si era preoccupata delle polemiche e ora è pronta a sbarcare al Grande Fratello Vip con pappagallo e bizzarrie al seguito. Il suo ingresso coinciderà con l'esordio su Rai Uno della nuova edizione de Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci. Chissà che l'esuberanza della D'Eusanio non faccia vincere al Grande Fratello Vip la sfida dell'auditel per Canale 5.