Grave lutto per Gianni Sperti, morto il padre. L'addio su Instagram

Si chiude in maniera drammatica il 2020 per Gianni Sperti. Il popolare ballerino, volto amatissimo della trasmissione di Canale5 Uomini e Donne, è stato colpito da un lutto improvviso. Nelle scorse ore infatti, attraverso il suo profilo Instagram, Sperti ha detto addio al padre e si è chiuso in un doloroso silenzio.

La notizia della morte dell'uomo è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan e i sostenitori dell'opinionista di Uomini e Donne. Gianni Sperti, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, non aveva accennato a nulla che potesse far presagire un epilogo simile. Il ballerino, pur non avendo reso note le cause del decesso del padre, ha affidato ai social network il doloroso addio, salutando l'adorato genitore con un post nero e poche semplici parole: " Ciao papà ".

Papà. Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà

Gianni Sperti e suo padre erano molto legati e l'opinionista di Uomini e Donne ha sempre ringraziato l'uomo e sua madre, Pia, per il sostegno ricevuto nei lunghi anni di gavetta per diventare un ballerino professionista e nei suoi progetti televisivi. Sperti viveva da anni lontano dai suoi genitori, rimasti nella terra di orgine - Taranto - e dopo il lungo lockdown della primavera scorsa aveva riabbracciato il padre lo scorso 17 giugno. "", aveva scritto su Instagram Gianni, pubblicando la foto di un loro

Il padre di Gianni Sperti si è spento il 27 dicembre e lo scorso 10 aprile aveva festeggiato 51 anni di matrimonio con la moglie. Il popolare opinionista del dating show di Maria De Filippi aveva dedicato loro, come ogni anno, un affettuoso post social di auguri. Dopo l'annuncio sul web della scomparsa, Gianni Sperti è stato travolto da un'ondata di affetto e cordoglio da parte di fan e colleghi. A sostenerlo in questo difficile momento anche molti volti noti di Uomini e Donne. Da Gemma Galgani a Ida Platano, dall'ex tronista Clarissa Marchese a Riccardo Guarnieri in tanti hanno lasciato un commento di affetto per lui in questo triste giorno. Dopo l'ultimo toccante saluto dedicato al padre, Gianni Sperti ha preferito prendersi una pausa dai social network per dedicarsi alla sua famiglia e affrontare il lutto in forma privata.