"Grazie per i vostri pensieri". Gigi D'Agostino torna sui social con una foto

È trascorso un mese dall'annuncio choc di Gigi D'Agostino: " Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante. Non mi dà pace ". Parole che, quel 17 dicembre, hanno squarciato il cuore dei suoi tantissimi ammiratori, parole dure come pietra che hanno alzato la cortina sulle condizioni del dj che da tempo non si faceva più vedere in pubblico. Le sue immagini recenti si fermano a molti anni fa o, meglio, si fermavano, perché Gigi D'Agostino ha deciso di condividere con i suoi tantissimi follower una sua foto. È uno scatto che lo ritrae in piedi, con l'ausilio di un supporto, visibilmente smagrito. Le parole che accompagnano questo scatto sono un inno alla speranza e alla voglia di guarire.

" Spero che questo nuovo anno mi doni un po' di pace e di forza... Un abbraccio di cose belle a tutti voi... Grazie per i vostri pensieri... Tanto Amore, Gigi... ", scrive il dj. Sono bastati pochi minuti ai suoi follower sui social per inondare Gigi D'Agostino con una valanga di messaggi di pronta guarigione e di supporto. Volti noti e non hanno voluto lasciare un commento per sostenere il dj più famoso d'Italia in questa difficilissima battaglia.

Gigi D'Agostino ha deciso di affrontare il momento difficile in silenzio. Le sue sortite sui social sono molto rare ma quelle poche volte in cui il dj sceglie di scrivere ai suoi tantissimi seguaci, le sue parole sono misurate, composte e mai banali. Lo scorsi dicembre, nell'annunciare la malattia, scelse di non nascondersi, di non trincerarsi dietro una cortina, ma si confidò apertamente e le sue parole colpirono per la trasparenza e la schiettezza: " La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo ".