Tra Guenda Goria e Telemaco arriva la d’Urso a fare da Cupido

Sarà amore quello tra Telemaco e Guenda Goria? E’ quello che si cerca di capire a Live non è la d’Urso con un’intervista “doppia” ma separata (per esplicita richiesta di Guenda Goria che non vuole parlare direttamente con Telemaco) ai due protagonisti di questa faccenda amorosa. Il primo a parlare è proprio Telemaco, “ Ci siamo conosciuti il 17 dicembre - racconta Telemaco in collegamento da Sharm el Sheikh - ma la nostra storia è nata a giugno ” in questo periodo poi Guenda avrebbe avuto una storia con Christian il ragazzo balzato alle cronache che aver rilasciato un’intervista in cui raccontava che la figlia di Maria Teresa Ruta avrebbe frequentato sia lui che Telemaco nello stesso momento. “ Christian glielo ho presentato io - specifica Telemaco - perché pensavo che Guenda volesse una storia con un ragazzo della sua età. Ma mi sbagliavo ”.

Succede quindi, cercando di comprendere l’intricato intreccio, che nei momenti in cui Christian lascia Guenda è proprio Telemaco a consolarla fino a che alla fine i due non si innamorano. “ Ci siamo messi insieme a marzo- continua nel racconto Telemaco - però abbiamo poi avuto una crisi ”. “ Ma tu all’epoca eri sposato? ” chiede Barbara d’Urso: “ Mi ero lasciato con mia moglie ad ottobre -ci tiene a specificare - e Guenda non è minimamente responsabile della fine del mio matrimonio ”. Continuando nel racconto a maggio la coppia va un po’ in crisi: “ Nonostante io consideri Guenda “un’eroina della resistenza”, per avermi sopportato in un periodo in cui mia moglie aveva continui ripensamenti. A giugno con lei abbiamo iniziato una convivere che è durata fino alla sua entrata nella cassa del Grande Fratello, ovvero fino a che in quella Casa non è successo qualcosa ”. Di cosa si tratta? E perché appena uscita Guenda ha invece dichiarato di aver lasciato Telemaco?

“ Ho sottolineato il fatto che ho trovato sconveniente come si sono aperti troppo armadi nella sua vita (riferendosi ai racconti della vita familiare della famiglia Ruta spesso descritti nella Casa da Guenda e Maria Teresa ndr) ma soprattutto mi sono sentito ferito dal flirt che Guenda ha avuto con Massimiliano Morra ”. Inoltre, fatto ancora più importante, chiarisce che non ha mai avuto un flirt con la madre di Guenda, Maria Teresa, che dice di avere visto tre volte nella vita. Tutta questa lunga confessione però, non convince nessuno degli opinionisti presenti che sospettano che questo sia il classico modo usato spesso dagli umani per farsi lasciare dalle donne, anche perché in effetti nella casa del Grande Fratello con Massimiliano Morra non c’è stato assolutamente nessun flirt. Una volta congedato Telemaco, tocca poi a Guenda, a dire la sua, ma la ragazza appare subito molto confusa: “ Io mi sono sentita lasciata da sola - racconta - Averlo rivisto mi suscita ancora un’emozione perché abbiamo vissuto momenti molto belli insieme ed è stata l’esperienza del Grande Fratello ci ha ha divisi, forse perchè la nostra era una storia ancora fresca ”.