Guenda Goria e l’incontro con Telemaco

Dopo essersi lasciati in "diretta nazionale" ed essersi rivisti solo via messaggio a “Live non è la d’Urso” questa sera Guenda Goria finalmente rivede di persona il suo ex Telemaco con cui aveva iniziato una convivenza prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e con cui aveva interrotto la relazione dopo l’uscita dal reality

I due si incontrano all’interno del famoso “ascensore” del programma dove tra imbarazzo e sorrisi si salutano: “I ntanto bentornato -inizia timidamente Guenda - ho rivisto i video della nostra storia e ho sofferto di nuovo a riguardali. Ho provato nuovamente la sofferenza nel non rivederti e nel non aver mai ricevuto un messaggio da te. Per questo vorrei chiederti perché sei qui dopo un mese?”

“ Ho fatto 3000 km a nuoto ma ne è valsa la pena. Come stai? Avevo voglia di abbracciarti, ma mi dicono che non posso nemmeno farlo – risponde Telemaco che precisa: “ hai fatto cose inaffettuose al GF VIP. Per un attimo ho pensato di mandarti un ninja per darti le toc toc sul culetto. Però ti voglio chiedere scusa, perché mi ha colpito la lettera che Cristina (la fidanzata di Francesco Oppini ndr) ha scritto a Francesco. Io sono stanco di questo mantra che viene raccontato che stare dentro la Casa è dura, perché anche fuori si soffre. Avrei dovuto agire come lei, in maniera dura e riportarti nella retta via ” le dice riferendosi al presunto tradimento con uno dei coinquilini del Grande Fratello Vip Massimiliano Morra, causa da parte di Telemaco della rottura con Guenda.

Come la scorsa settimana ad “irrompere” in modalità “Cupido”, arriva Barbara d’Urso che notando l’incertezza dei due, scende in campo: “ Telemaco… io sono una donna pratica e se mi trovassi nei panni di Guenda quello che ti chiederei è questo: ‘Tu sei innamorato di me sì o no? ’ chiede facendo le veci della Goria.

Telemaco sorride e cerca di prendere tempo, ma la d’Urso incalza e alla fine lui dice: “ Certo che la amo ma vorrei vederla fuori… ” Telemaco - interviene nuovamente la d’Urso - hai preso l’aereo sei arrivato qui per lei: la ami o no ?" “ Sono ancora innamorato di lei, l’amore è diminuito, ma il cuore batte. Quando l’ho vista entrare bella come il sole ho avuto un colpo al cuore. Poi lei ha messo in campo il suo sorriso che è un'arma di distruzione di massa ”.