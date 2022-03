"Ha l'afasia". Bruce Willis si ritira dal cinema

Bruce Willis abbandona le scene. L'attore di Trappola di cristallo, Unbreakable e Hard Kill, si ritira dalla recitazione a causa di una malattia che lo ha colpito: l'afasia, condizione che compromette la capacità di comporre o comprendere il linguaggio. A dare notizia della sofferta decisione sono stati i famigliari del popolare interprete, con un comunicato congiunto affidato ai social network.

" Agli incredibili fan di Bruce, come famiglia vogliamo condividere che il nostro amato Bruce sta avendo alcuni problemi di salute e gli è stato recentemente diagnosticata l'afasia, che sta avendo un impatto sulle sue abilità cognitive. Come conseguenza di ciò e dopo averci pensato a lungo, Bruce ha deciso di fare un passo indietro nella carriera che ha significato così tanto per lui ", si legge in un post pubblicato contemporaneamente dalle figlie dell'attore e dall'ex moglie, Demi Moore. Parole che hanno suscitato la reazione commossa degli utenti e dei fan dell'interprete di origini tedesche, nato 67 anni fa a Idar-Oberstein, in una base militare statunitense nella Germania Ovest.

" È un momento molto difficile per noi e apprezziamo il vostro amore, la vostra compassione e il vostro sostegno. Lo stiamo affrontando come una famiglia unita e vogliamo coinvolgere i fan perché sappiamo quanto Bruce Willis significhi per voi e quanto lui stesso tenga a voi. Con amore, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn ", hanno concluso i famigliari di Bruce Willis, divo di alcuni popolari film d'azione diventato per molti "John McClane", il personaggio immaginario da lui interpretato nella serie cinematografica Die Hard. Una figura irriverente, a tratti pure comica, che aveva consacrato l'attore sul grande schermo.

Ora, dopo una lunga carriera tra cinema e tv, l'addio alle scene accompagnato da quella diagnosi resa pubblica proprio oggi: afasia. Una malattia che può riguardare sia la capacità di esprimersi, sia quella di comprendere il linguaggio, parlato o scritto. In genere tale patologia compare all'improvviso dopo un ictus o un trauma cranico, ma può anche svilupparsi lentamente insieme a un tumore cerebrale o a una malattia neurodegenerativa. Di fronte a una simile prognosi, impossibile per il celebre attore continuare a far sognare e divertire il pubblico davanti alla macchina da presa.