Gli hacker oscurano il sito di Harry e Meghan. Al posto del sito compare un video di Kanye West

Il principe Harry e Meghan Markle saranno lontani dalla corona, ma non dai problemi. Appena spente le polemiche sul "tempismo" con cui è stata annunciata la prossima nascita della loro fondazione benefica, Archewell, la coppia si è trovata a fronteggiare un’altra questione. A quanto pare gli hacker hanno comprato il dominio. Il sito "www.archewellfoundation.com" rimanda a un video su You tube del cantante Kanye West, come racconta un articolo su Io donna.

Gli hacker "burloni" non hanno scelto un brano a caso, ma "Gold Digger" del 2005, titolo che tradotto significa "cercatore d’oro". Nella cultura anglosassone, spesso l’espressione viene usata anche per indicare tutte quelle donne sposate per soldi e non per amore. Un chiaro riferimento all’ambizione di Meghan Markle, più volte accusata di aver iniziato una relazione con Harry solo per arrivare al titolo.

Insinuazioni che decisamente non hanno trovato risposta nella realtà. Il principe Harry e Meghan Markle a partire dal 31 marzo hanno rinunciato al loro ruolo "senior" di membri della famiglia reale britannica per vivere più "liberamente" la loro vita insieme. Si sono trasferiti prima in Canada a Vancouver, poi a Los Angeles in piena emergenza Coronavirus, e la ex star di "Suits" è già tornata a recitare, ma senza aver avuto molto successo.

Più di una cosa sta andando storta, ma la coppia non sembra affatto pentita della scelta e mai farebbe un passo indietro. Stando a quanto rivelato da una fonte al giornale Us Weekly, Meghan Markle a Frogmore Cottage si sentiva " in trappola e claustrofobica " e nell’ultimo periodo aveva sofferto di " attacchi di panico ". "Scappata" dalla vita di corte, avrebbe ritrovato il sorriso e la grinta che l’ha sempre caratterizzata. " Meghan è entusiasta di essere fuggita dal caos di Londra, si sente una persona nuova - ha dichiarato l’insider -. Ha di nuovo le ali ai piedi, è meraviglioso vederla al top della forma ". Un ritratto assolutamente in contrasto con il profilo della tipica "cercatrice d’oro", descritta nella canzone di Kayne West.