"Belen ha il volto molto provato". Scatta l'allarme per la Rodriguez

Follower preoccupati per Belen Rodriguez, ecco la loro solidarietà social.

La soubrette argentina ha pubblicato su Instagram due scatti che la ritraggono insieme a una neonata, la figlia di una sua amica. “ Amica mia… Che meraviglia! ”, recita la didascalia social. Belen si mostra come sempre impeccabile e fascinosa, ma i fan hanno scorto nel suo viso qualche segno di stanchezza, stress o dispiacere.

“ Belen spero tu possa riprenderti al più presto - scrive una follower - hai il viso molto provato e si vede che non stai passando un bel periodo. Al di là del fatto che tu sei stupenda sempre ”. Il riferimento va alla nuova crisi matrimoniale che la showgirl starebbe affrontando con il ballerino Stefano De Martino. “ Belen ti auguro che ti riprendi presto - scrive un’altra fan - il tuo viso parla ”.

La visione di Belen con un neonato in braccio inoltre ispira i follower. “ Ti ci vedo bene ”, scrive qualcuno. “ Speravamo tanto che insieme a Stefano ci avreste regalato una gioia come questa ”, rincara invece una fan.

Ma perché i fan sono così preoccupati? Da molti giorni ormai si parla di crisi nella coppia formata da Belen e Stefano. C’è chi accusa il ballerino di aver tradito l’argentina, che intanto nei giorni scorsi ha raccolto le forze e invocato rispetto per la sua situazione attuale, sforzandosi di fare un sorriso per rassicurare gli ammiratori che le vogliono bene, i quasi 10 milioni di follower che la seguono costantemente su Instagram, oltre a quelli relativi ai suoi altri canali social. Il video in cui Belen chiarisce la sua situazione attuale è stato visto da quasi 3 milioni di utenti e raccolto il consenso di vari personaggi dello showbiz, tra cui Mara Venier, Laura Chiatti e Antonella Clerici.

Visualizza questo post su Instagram Amica mia...... Che meraviglia!!! @priscarossi_pr Un post condiviso da Belen (@belenrodriguezreal) in data: 28 Mag 2020 alle ore 11:20 PDT

La storia d’amore tra Belen e Stefano è iniziata nel 2012, quando la coppia si è incontrata per la prima volta nel talent show “Amici di Maria De Filippi”. L’anno successivo i due si sono sposati pochi mesi dopo aver avuto il figlio Santiago. Nel 2015, la showgirl e il ballerino hanno annunciato una rottura, seguita nel 2019 dalla riappacifiazione. I fan quindi si aspettavano un happy ending per la famiglia Rodriguez-De Martino, happy ending che ora è in forse.

