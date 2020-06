"Successo solo grazie a Belen..." E De Martino viene "massacrato"

Da giorni Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono al centro del gossip: dopo la conferma della crisi matrimoniale da parte della showgirl, sono stati tanti gli utenti del web che hanno voluto esprimere la propria opinione sui fatti.

C’è chi ha accusato De Martino di aver tradito ancora una volta la moglie e chi ha invitato Belen a non ricascarci ancora se il marito dovesse fare un passo indietro e tentare una nuova riappacificazione. Nelle ultime ore, però, anche un ex volto di Amici ha voluto dire la sua sulla questione lasciando intendere che il ballerino campano abbia usato il nome della Rodriguez (e non solo) per sfondare nel mondo dello spettacolo.

A lanciare la pesante stoccata nei confronti di Stefano De Martino è stato Valerio Pino, ex ballerino del talent show targato Maria De Filippi, che più volte ha fatto discutere per alcune sue piccanti rivelazioni sui retroscena della Scuola di Canale 5.

“ Di Stefano De Martino non penso, cosa dobbiamo pensare? – ha commentato Pino durante una intervista con TvLo – La web tv senza filtri - . Facciamo un applauso a Stefano De Martino, ha saputo gestire molto bene e sono sanamente invidioso, perché grazie ad una serie di situazioni è riuscito ad avere un posto in Rai come conduttore, etc. ”.

Le parole dell’ex ballerino di Amici, dunque, lasciano intendere che da parte sua ci sia molta poca stima nei confronti del collega che oggi è al timone di Made in Sud su Rai 2. Ma Pino non si è limitato a commentare l’attuale situazione professionale di De Martino e ha deciso di esprimersi anche sulla sua vita privata e sui recenti gossip sulla fine del matrimonio con Belen.

“ Grazie all’accoppiata con Belen Rodriguez e ad una serie di cose è riuscito, anche senza spiccare in eccellenza né nella danza né in un carisma particolare, né in una dialettica, né in una conoscenza del linguaggio tale da poter meritare, è arrivato dove è arrivato perché ha Maria De Filippi alle spalle e conosce le persone giuste – ha aggiunto Valerio Pino - . Non è stato scelto per meritocrazia, per bravura ma diciamo che il merito è di altri ”.

Il punto di vista dell’ex ballerino di Amici, dunque, sembra essere abbastanza chiaro: Stefano De Martino avrebbe usato il nome di Belen Rodriguez per farsi conoscere e raggiungere il successo. Chissà se, dopo questo affondo, il volto di Rai 2 deciderà di replicare o continuerà a trincerarsi dietro il silenzio.