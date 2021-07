Harry e William si rivedono per Diana. Ma è solo finzione

Quali sono i reali rapporti di Harry e Meghan con la royal family? L’inaugurazione della statua di Lady Diana, che abbiamo visto lo scorso 1° luglio, non ce ne ha dato la giusta prospettiva. William e Harry, come era giusto che fosse, hanno nascosto la loro faida agli occhi del mondo, in modo da far risaltare solo il ricordo di Diana. D’altro canto la regina Elisabetta tiene ancora la loro foto in bella vista a Buckingham Palace. Eppure Harry e Meghan avrebbero impiegato neanche 24 ore a decidere di rilasciare l’ormai storica intervista di marzo 2021 a Oprah Winfrey. Uno “sgambetto” in piena regola alla royal family, rea di averli allontanati, strappando al duca i gradi militari. Sua Maestà, però, avrebbe porto il proverbiale ramoscello d’ulivo al nipote, invitando tutta la sua famiglia al Giubileo di Platino 2022. Tutto risolto? Neanche per idea. Harry e Meghan non hanno più diritto di stare sul balcone di Buckingham Palace con la sovrana. Avranno mai una fine i problemi con questi parenti diventati “scomodi”?

Svelata la statua di Lady Diana

Finalmente William e Harry si sono incontrati di nuovo. Non si vedevano dal funerale del principe Filippo. L’occasione è stata delle più attese. L’inaugurazione della statua di Lady Diana. I due fratelli, uniti e rilassati, hanno sollevato il velo verde che ha coperto il monumento fino all’ultimo secondo, svelando una statua in bronzo, che raffigura Diana affiancata da due bambini, emblema del suo impegno umanitario e della sua bontà d’animo. Poi i due hanno dichiarato: “Ogni giorno, vorremmo che fosse ancora con noi e la nostra speranza è che questa statua verrà vista per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità”. Niente discorsi separati, dunque, come preannunciato dai tabloid. I fratelli sembravano affiatati, ma non lasciatevi ingannare. Tra i due c’era una notevole distanza, una fredda gentilezza d’obbligo in un momento come quello dello svelamento della statua. I duchi sapevano di dover nascondere i loro sentimenti reciproci in nome della madre. E ci sono riusciti molto bene.

L’intervista vendetta di Harry e Meghan

Niente altro che una vendetta furiosa contro la royal family. Questo sarebbe stata l’intervista rilasciata, lo scorso marzo, da Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Una rivalsa decisa in meno di 24 ore dopo gli accordi definitivi della Megxit. Tanto è bastato ai Sussex per decidere di screditare la royal family. Lo assicura al Sun una fonte di Palazzo, che commenta: “Harry e Meghan erano molto arrabbiati” , dice l’insider. In particolare il duca. Il motivo? La perdita dei gradi militari. Questa sarebbe stata la molla che ha fatto scattare la vendetta in versione intervista. Per Harry l’esercito era tutta la vita e dover dire addio all’uniforme lo avrebbe portato ad agire d’impulso contro i suoi stessi famigliari. Non c’entrerebbe la volontà di Carlo di riformare la monarchia escludendo i Sussex e non conferendo alcun titolo ai loro figli. Certo tra l’erede al trono e il secondogenito i rapporti vanno di male in peggio. Carlo ha preferito rifugiarsi in Scozia, pur di non incontrare il figlio, tornato a Londra per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, lo scorso 1° luglio. Un triste presagio per i rapporti futuri tra Sussex e Windsor.

Baby George riceve un trattamento diverso rispetto ai fratelli?

In parte sì e non potrebbe essere altrimenti. Il principe George, che ormai ha quasi 8 anni, ha notato alcune differenze tra la sua vita e quella dei fratelli, iniziando a fare domande scomode. Per questo, rivela il super informato Robert Lacey, William e Kate avrebbero ritenuto opportuno iniziare a parlargli del suo futuro da re: “William e Kate non hanno mai rivelato al mondo quando e come abbiano comunicato la grande notizia a George” , spiega il biografo nel libro “Battle of Brothers” ma, secondo l’ipotesi più plausibile, avrebbero affrontato l’argomento la scorsa estate. I Cambridge, però, non vogliono forzare le cose, temendo di fomentare inconsapevolmente rivalità tra i loro bambini. Rivela Katie Nicholl: “Nonostante William e Kate trattino i figli allo stesso modo, George ha capito che ci sono parecchie differenze, perché spesso lo staff reale preleva solo lui per realizzare servizi fotografici insieme agli eredi diretti alla Corona”. Differenze a cui è impossibile opporsi per William e Kate che, comunque, pretendono per George una vita normale o, almeno, il più normale possibile. Ci sarà tempo per prepararlo al trono.

La Regina invita i Sussex al Giubileo di Platino. E dove li mette?

Sembra uno scherzo, invece la questione è piuttosto seria. Sua Maestà ha invitato Harry, Meghan e i loro figli al Giubileo di Platino che si terrà dal 2 al 5 giugno 2022. Una mano tesa, un segno di pace dopo le burrasche di questi mesi. Benissimo. Ma dove li colloca? I Sussex non sono più membri senior della royal family, quindi non hanno più diritto a stare accanto alla sovrana durante gli eventi ufficiali. Ciò significa perdere anche il privilegio di comparire sul balcone di Buckingham Palace durante il Trooping The Colour. La stessa sorte è toccata al principe Andrea dopo lo scandalo Epstein e il ritiro a vita privata. Il posto del duca di York è stato preso dal principe Edoardo. La Regina dovrebbe infrangere le regole del protocollo per fare un’eccezione. Inoltre durante la parata reale per St. James’s Parka i Sussex dovrebbero occupare l’ultima carrozza alla fine del corteo. Meghan lo accetterà? Le scommesse sono aperte.

Spunta una foto dei Sussex a Buckingham Palace

Quando il principe Carlo annunciò il Giubileo di Platino della Regina, tutti notarono, nel suo studio, l’assenza di fotografie di Harry e Meghan. Sua Maestà, però, ha messo bene in vista una foto dei Sussex durante il primo incontro faccia a faccia con Boris Johnson dopo la pandemia. Si tratta di uno scatto mai visto che ritrae i duchi nel giorno del loro fidanzamento. Cosa vuole dirci la regina Elisabetta? La foto è un gesto di pace verso i nipoti, magari di infinita tolleranza? È stata messa lì appositamente per placare le polemiche scatenate dal principe Carlo? È un modo con cui la sovrana vuole farci sapere di non aver escluso Harry e Meghan dalla sua vita? Non lo sapremo mai.