Harry e Meghan cercano casa a Malibu, proprio come fece Lady Diana

La vita libera e indipendente che Harry e Meghan si sono conquistati dal primo aprile 2020 ha molte similitudini con la realtà che Lady Diana cercò di costruirsi dopo il divorzio dal principe Carlo. Un futuro che i Sussex hanno davanti agli occhi ma che, purtroppo, per la principessa del Galles rimase solo una chimera, un desiderio incompiuto. Secondo il Telegraph i duchi starebbero cercando una nuova casa a Malibu dopo il trasferimento dal Canada alla California. A quanto sembra, però, nel 1997 anche Lady Diana avrebbe preso seriamente in considerazione la possibilità di trasferirsi nello stesso luogo insieme a Dodi al-Fayed. La principessa avrebbe voluto comprare una residenza a SoCal, il quartiere più esclusivo di Malibu, dove vivono tutte le celebrità. L’identico desiderio di Harry e Meghan.

Naturalmente se è vero che la duchessa di Sussex mira a riprendere la carriera cinematografica, SoCal è il posto giusto per allacciare contatti professionali e tessere amicizie che potrebbero favorirne il ritorno in scena. Tuttavia le similitudini tra la vita di Harry e Meghan e quella di Lady Diana non finiscono qui. Cosmopolitan ne menziona altre. Tutti e tre hanno abbandonato la royal family. I Sussex con la Megxit, Diana con un divorzio che fa discutere ancora oggi. Inoltre il duca e sua madre hanno in comune la voglia di viaggiare. Sembra quasi che non riescano a stare in un posto per lungo tempo. Sono anime irrequiete, che cercano una meta forse irraggiungibile, destinata ad allontanarsi come l’orizzonte. Harry e Meghan hanno abbandonato i loro doveri regali e Londra per Vancouver. Doveva essere, forse o almeno nelle intenzioni, un trasferimento definitivo, invece ritroviamo li a Los Angeles, decisi a trovare casa.

Lo stesso spirito nomade di Lady Diana che, dopo il divorzio, continuò a spostarsi da un luogo all’altro pur mantenendo il suo “quartier generale” a Kensington Palace. La principessa non voleva allontanarsi troppo dai figli, ma pensava che quando fossero cresciuti, lei avrebbe potuto abbandonare per sempre la vita di palazzo. Ecco un altro nodo cruciale. Harry e Meghan non hanno mai fatto mistero di provare una certa avversione per il protocollo di corte e per i riflettori costantemente puntati sulle loro vite. Proprio come Lady Diana (benché il suo rapporto con i fotografi non fosse così lineare e netto, ma più sfumato, cercato e detestato allo stesso tempo). Il Daily Mail riporta una frase del principe Harry, il quale avrebbe definito Kensington Palace “un acquario in cui tutti sanno tutto di te” . E potrebbero raccontarlo ai giornali. Per quanto riguarda la stampa i Sussex hanno tentato di proteggersi dal gossip, anche ricorrendo alle denunce e alle cause.

Lady Diana e suo figlio hanno sempre inseguito la privacy senza mai raggiungerla. È molto probabile che Harry e Meghan non ottengano mai la vita da privati cittadini che desiderano, perché non lo saranno mai davvero. Allo stesso modo di Diana. In questi casi un confine chiaro tra riservatezza e vita pubblica non è sempre facilmente individuabile. Un altro punto in comune tra la principessa del Galles, suo figlio e sua nuora sono le amicizie con le celebrità. Negli anni Novanta l’aura glamour e patinata di Lady Diana non incontrava spesso il favore della corte. Oggi le cose sono cambiate, tant’è che molti divi hanno persino partecipato al matrimonio di Harry e Meghan.

Impossibile, poi, dimenticare l’amore di Harry per l’Africa. Un’eredità di Lady Diana. Di certo ricorderete il viaggio del duca in Angola, nel settembre 2019. Harry percorse lo stesso campo minato che la madre aveva attraversato ventidue anni prima. Entrambi hanno compiuto questo gesto per sostenere la Halo Trust, l’organizzazione che ha come obiettivo l’eliminazione totale delle mine dal territorio africano. Lady Diana ha trasmesso a entrambi i figli la volontà di impegnarsi in progetti umanitari, oltre che l’amore per il continente africano. La principessa del Galles ha influenzato molto le vite di William e Harry, i quali hanno superato la morte della madre solo dopo anni molto dolorosi (però potremmo anche chiederci se un trauma del genere si superi davvero del tutto). Eppure è possibile rintracciare una somiglianza ancora più marcata tra Diana e il duca di Sussex. Entrambi alla ricerca della libertà di essere se stessi.