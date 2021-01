Harry Styles e Olivia Wilde la prima coppia del 2021?

Grandi notizie arrivano da Los Angeles dove sono state rilasciate alcune foto di Harry Style e dell’attrice e regista Olivia Wilde insieme al matrimonio del manager di Harry, Jeffrey Azoff. Mano nella mano hanno percorso il dialetto alberato che portava alla cerimonia, lui con un bicchiere di whiskey in mano in un elegante completo nero di Gucci e lei splendida in total flower con una fascia rosa in testa.

Ma non solo: i due, dopo la cerimonia erano stati visti e fotografati, mentre entravano nella casa di Harry a Los Angeles. La notizie è stata data con grande risalto dal Daily Mail e in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo scatenando le fan più agguerrite alla ricerca di conferma di una storia che sarebbe un vero e proprio evento.

Erano infatti anni che Harry non si faceva più vedere o fotografare insieme ad una donna e le sue esternazioni sui rapporti fluidi avevano fatto pensare ad un concetto della relazione a due molto libera. Invece da quanto riportato dal Daily Mail Harry e Olivia starebbero davvero insieme e si sarebbero conosciuti sul set del film “Don’t Worry Darling” dove Harry è il protagonista maschile mentre Olivia, che ha 10 anni più dell’ex cantante degli One Direction, è la regista.

Come dicevamo, sono poi stati fotografati mentre insieme rientravano nella casa di Harry a Los Angeles con molti bagagli al seguito. Una fonte del MailOnline ha raccontato che non era la prima volta e che Olivia nelle ultime settimane è stata spesso ospite della sua casa. I due erano appena tornati da Montecito in California dove al San Ysidro Ranch avevano passato il weekend al matrimonio del manager di Harry. Durante la cerimonia da quanto si racconta Harry ha presentato agli invitati Olivia come la sua fidanzata.

La differenza d’età sembra non essere assolutamente un problema per lui che anzi non si è fatto problemi a farsi fotografare mano nella mano con Olivia e a baciarla davanti a tutti. Una fonte del The Sun ha riportato che i due sono molto appassionati e hanno tanti punti in comune che hanno fatto in modo che scoppiasse subito la scintilla tra di loro.

D’altronde Harry è sempre stato affascinato da donne più grandi di lui, ma chi li ha visti insieme sostiene che questa differenza sembra inesistente. Olivia si è separata a novembre del 2020 dallo storico fidanzato Jason Sudeikis con cui era stata insieme per otto anni e da cui ha avuto due figli Otis e Daisy. La loro è stata una storia molto turbolenta e si sono scontrati soprattutto sul luogo in cui vivere.

Ora tutto questo non è più un problema visto che da molte parti si vocifera che presto andrà a stare in pianta stabile da Harry che il destino le ha messo sulla strada, o meglio sul set visto che ha preso il posto di Shia LaBeouf nelle riprese del film diretto da Olivia. Per lui questo è il primo ruolo sul grande schermo dal 2017 quando aveva girato Dunkirk.