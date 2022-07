"Mi ha regalato le sue mutande usate": altro scandalo per Harry

A volte il passato ritorna, soprattutto nei suoi episodi più infelici, quelli che, forse, si vorrebbero dimenticare. È quanto accaduto al principe Harry, impegnato a costruirsi una reputazione di filantropo che, però, potrebbe essere messa in discussione da una ex spogliarellista, la quale sostiene di averlo conosciuto un decennio fa, durante le sue notti brave a Las Vegas e di possedere un suo ricordo molto particolare: degli slip neri che sono appena stati messi all’asta.

All’asta la biancheria intima del duca

Secondo quanto riportato dal Mirror Carrie Reichert, ex spogliarellista 43enne, avrebbe conosciuto il principe Harry a Las Vegas, dieci anni fa, proprio nel periodo più movimentato della sua vita. Di quell’incontro la donna conserverebbe un paio di slip, a quanto sembra un regalo del duca. In proposito il tabloid ha scritto: “[La Reichert] dice che il duca di Sussex le avrebbe dato lo scabroso souvenir dopo esserseli tolti…”. La bravata non sarebbe finita lì. Il Mirror ha continuato: “Harry, nudo, venne paparazzato mentre abbracciava un’altra donna e le foto finirono in prima pagina in tutto il mondo”.

Si può solo immaginare l’imbarazzo provato dalla royal family, anche perché all’epoca il principe era fidanzato con Cressida Bonas. La Reichert non si è accontentata di conservare gli slip. Prima ha lasciato che fossero messi in mostra al Sin City’s Erotic Heritage Museum. Adesso ha deciso di venderli. Il bizzarro ricordo del principe Harry sarà all’asta il prossimo 17 agosto, al Las Vegas Hustler Club, insieme all’abito e al costume che la ex spogliarellista ha indossato per l’occasione. Si stima che la Reichert possa riuscire a incassare circa 800mila sterline, benché, a quanto pare, lei speri di arrivare a un milione.

Ricordi poco edificanti

Verrebbe da dire “oltre al danno anche la beffa” . Quest’asta non giova ai progetti umanitari del duca di Sussex e alla sua credibilità, poiché lo rigetta inesorabilmente indietro nel tempo, agli anni in cui non era riuscito ancora a elaborare la morte di Lady Diana, faticando a trovare se stesso e il suo posto nel mondo. Inoltre Carrie Reichert ha voluto esprimere il suo parere su Harry, raccontando anche qualche aneddoto un po’ sopra le righe: “Harry è diventato noioso, è un vero peccato. Quando faceva baldoria a Las Vegas, tutti amavano lui e il suo senso del divertimento. Almeno questi slip sono un ricordo di ciò che lui era…quando Harry era il principe del divertimento. È un peccato che sia così serioso ora. Anche se sposato e padre di due bambini dovrebbe rilassarsi”.

La Reichert ha raccontato anche di aver visto il duca nudo, per la prima volta, durante un party all’Encore ai Wynn di Las Vegas, nell’agosto 2012. A quanto sembra Harry stava perdendo una partita di strip biliardo e, per divertimento, avrebbe finto di suonare una stecca da biliardo come fosse un’immaginaria chitarra. Per il momento i Sussex non hanno commentato la vicenda e con buona probabilità non lo faranno, in modo da non suscitare ulteriore clamore intorno a questa vicenda piuttosto umiliante per entrambi.

Il passato perseguita il principe e, forse, qualche colpa potrebbe averla anche lui. Comunque sia il suo nome è una calamita e talvolta finisce per attirare anche situazioni non molto edificanti. Carrie Reichert lamenterebbe il fatto che Harry abbia messo la testa a posto, che sia cambiato, allontanandosi dall’immagine festaiola e senza regole che aveva alcuni anni fa. Osservando la questione da un’altra prospettiva si potrebbe sostenere, invece, che questo cambiamento fosse necessario e, per certi versi, naturale. Il duca di Sussex non poteva certo rimanere il ragazzo di dieci anni fa, sfiorando di nuovo il ridicolo. Prima poteva essere quasi perdonabile. Oggi sarebbe del tutto inaccettabile.