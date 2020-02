"Ho pianto davanti al mio guardaroba". La maternità spiegata da Drew Barrymore

Mettere al mondo un figlio, per una donna, è un’esperienza irripetibile, una felicità che a parole non si può spiegare . Ma tornare in forma e perdere quei chili di troppo non è facile. E si sa che le donne sono molto legale alla linea e al peso forma. Lo sa bene Drew Barrymore, attrice e comica statunitense, che dopo aver messo al mondo Olive e Frankie, ha faticato a tornare alla normalità e, soprattutto, a riacquistare tutte le sue forme. Di recente è stata vista in "Santa Clarita Diet", brillante serie di Netflix, ma in passato è stata celebre per essere apparsa in diversi film di grande successo come "Mai stata baciata". Ora si è presa un po’ di tempo per stare da sola con la famiglia e i figli, ma questo non le ha impedito di raccontare la sua esperienza e cosa ha significato per lei essere una donna di spettacolo e, per di più, una madre.

In un post che Drew Brarrymore ha condiviso sui suoi profili social, ha rivelato quanto può essere difficile per una madre conciliare il lavoro e, soprattutto, tornare dialogare con il suo stesso corpo. Rivela che non è facile tornare ad essere belle e raggiunti dopo la gravidanza. Ci sono giorni felici e giorni tristi, e poi si scaglia contro quel tipo di donne e di madre che appaiono sui giornali e in foto al meglio della loro forma fisica subito dopo il parto. Rivela che una donna deve soffrire, deve toccare il fondo per tornare a splendere (almeno dopo la gravidanza).

"Salite e discese. Le montagne russe del mio corpo – esordisce Drew Barrymore sui social -. Sono una corsa impegnativa, ma meravigliosa. Ho partorito due figli e ora, lo scopo principale della mia esistenza su questo mondo, sono loro – continua -. Quindi, qualsiasi sia la conseguenza sul mio corpo, la sopporto. Detto questo, ci sono state delle volte in cui ho pianto e sono rimasta bloccata nel mio guardaroba perché non potevo indossare i miei vestiti. Ho odiato uscire, ho odiato dovermi vestire. Sono stata male, ma è uno sforzo che si può sopportare, se alla fine guardo i figli che ho messo al mondo".

Drew Barrymore sottolinea inoltre che non bisogna "sentirsi presi in giro quando molte donne appaiono smagrite dopo il parto". Afferma che "nessuno è perfetto". E intanto il post ha fatto incetta di like.