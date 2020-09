"Ho subito violenza", "Bugiarda": al Gf Vip il branco è contro Franceska Pepe

Al Grande Fratello Vip, Franceska Pepe è entrata a metter zizzania nella Casa. Provocatrice di professione, con la sua flemma è in grado di far innervorsiere qualunque concorrente all'interno della Casa. Per il momento ha avuto scontri molto accesi con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Dayane Mello e, in generale, ha avuto discussioni più o meno intense con qualunque altro concorrente del Grande Fratello.

Domenica a far scoppiare la miccia con Stefania Orlando è stato kiwi buttato nella spazzatura. Franceska Pepe pare abbia detto di aver trovato un kiwi ormai troppo maturo nella stanza di Stefania Orlando e, quindi, l'ha gettato perché secondo lei immangiabile. Scoperto quanto accaduto, Stefania Orlando ha affrontato a muso duro Franceska e, scimmiottando Vittorio Sgarbi, le ha urlato in faccia il suo ben noto adagio: " Capra! Capra! Capra! ". Stefania Orlando non ci è andata leggera con Franceska e non sono mancate anche le accuse di falsità per lei. Stefania Orlando è un personaggio solitamente pacato, che è esplosa dopo giorni in cui ha tenuto dentro tutto quello che ha accumulato per l'atteggiamento della Pepe.

Il secondo scontro che ha fatto discutere, per toni e termini, è quello avuto da Franceska Pepe con Dayane Mello. Tutto è nato da una reazione della Pepe contro Adua Del Vesco, che secondo la modella avrebbe messo le mani nel suo beauty. La brasiliana è intervenuta con veemenza contro la Pepe, strappandole il beauty dalle mani e scaraventandolo per terra. Come al solito, Franceska non ha avuto nessuna reazione e, forse, questo suo atteggiamento ha sugli altri concorrenti un effetto ancora più forte, toccando i loro nervi già scoperti-

" A volte ci parlo ma non la capisco, aggredisce chi cerca di parlarle ", ha detto Matilde di Franceska durante la diretta, incalzata da Alfonso Signorini. Un'opinione condivisa da tanti all'interno della Casa, come confermano anche le parole di Stefania Orlando, direttamente interessata alla questione: " Tutti abbiamo cercato di andarle incontro e di farle capire che siamo dalla sua parte ma lei fa finta, dice grazie, dopo 5 minuti si è dimenticata ". Ovviamente, la Pepe non è rimasta zitta ad ascoltare quanto dicono di lei i suoi coinquilini e ha replicato: " Ho ricevuto mancanza di rispetto. Se ho cose mie una persona dovrebbe chiedere ".