Hunger Games, il prequel della saga è ufficiale

La storia distopica di Hunger Games avrà un nuovo capitolo prequel: dopo il libro in uscita a maggio, arriverà anche il film.

Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes

Dopo The Hunger Games, racconto che ha dato inizio alla serie di libri e di film, La ragazza di fuoco e Il canto della rivolta, che al cinema è stato diviso in due parti, ecco The Ballad of Songbirds and Snakes. Il libro, come i precedenti, è scritto da Suzanne Collins ed è previsto per un’uscita nelle librerie il prossimo 19 maggio. La storia questa volta sarà incentrata su Coriolanus Snow, personaggio che abbiamo già avuto modo di conoscere in qualità di presidente di Panem, nonché acerrimo nemico della protagonista Katniss Everdeen.

Nei film fino ad ora usciti il ruolo del presidente Snow è stato affidato a Donald Sutherland ma non sarà lui a ricoprire la parte nel prossimo prequel. Ambientato 64 anni prima il capitolo d’esordio, Snow è un giovane 18enne che cerca di riscattare il momento di difficoltà della sua famiglia diventando mentore di una ragazza chiamata a combattere per il Distretto 12 ai successivi Hunger Games, i decimi della storia. Il personaggio di Snow non sarà come quello che abbiamo visto fino ad ora, viene infatti descritto come un giovane ambizioso e dai comportamenti eroici. Il film, e prima di questo il libro, racconterà quindi della sua trasformazione nel perfido presidente Snow.

La produzione del film

La scrittrice Suzanne Collins farà parte del progetto in qualità di produttrice, affiancata nella stesura della sceneggiatura da Michael Arndt, vincitore del premio Oscar per la sceneggiatura di Little Miss Sunshine e autore di quella di Star Wars: Il risveglio della Forza, Oblivion e Hunger Games: La ragazza di fuoco. Come per i precedenti appuntamenti al cinema, ad occuparsi della realizzazione di The Ballad of Songbirds and Snakes ci sarà nuovamente la Lionsgate. Alla regia invece è stato annunciato Francis Lawrence, già regista de La ragazza di fuoco e Il canto della rivolta parte 1 e parte 2.

Quindi, come avvenuto per la saga di Harry Potter con le storie di Animali fantastici firmate sempre dall’autrice J.K. Rowling, anche in questo caso assisteremo ad un rilancio delle avventure fantasy distopiche con una storia prequel.