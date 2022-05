"Guadagna troppo": scatta la protesta contro Harry

Nel marzo del 2021 i giornali annunciarono che il principe Harry aveva ottenuto il suo primo, vero lavoro, come Chief Impact Officer della BetterUp, una famosa compagnia di Silicon Valley che si occupa di salute mentale. Ad appena un anno di distanza, però, i dipendenti della società lo accusano di comportamento “non etico” , poiché guadagnerebbe fiumi di denaro, mentre loro dovrebbero accontentarsi di magri stipendi.

Il lavoro di Harry

“Come membro del team esecutivo, il principe Harry espanderà il lavoro che sta facendo da anni, educando e ispirando la nostra comunità e continuando a sostenere l’importanza del fitness mentale e del potenziale umano nel mondo” , scrisse il Wall Street Journal poco più di un anno fa, rivelando che il duca di Sussex era riuscito a conquistarsi un posto prestigioso nella BetterUp, società con sede a San Francisco, fondata nel 2013 con lo scopo di offrire servizi di coaching per la salute mentale e oggi valutata 5 miliardi di dollari. Harry è diventato Chief Impact Officer, ovvero supervisore dei progetti dell’azienda.

In una nota ufficiale sul sito della BetterUp il principe dichiarò: “Credo fermamente che concentrarsi e dare priorità alla salute mentale sia un modo per sbloccare il proprio potenziale, cogliendo opportunità che non avremmo mai saputo di avere dentro di noi…Vorrei riuscire ad allontanare le persone dall’idea che sia necessario sentirsi ‘rotti’ prima di chiedere aiuto”. Harry sembrava aver trovato la sua strada lontano dalla royal family. Tutto era iniziato sotto i migliori auspici, ma a circa un anno di distanza le cose sarebbero cambiate. Il Sun informa che i dipendenti della BetterUp sarebbero sul piede di guerra e avrebbero già minacciato di fare causa all’azienda e di dimettersi. Una rivolta che sarebbe nata anche a causa del principe Harry.

Fumo negli occhi?

La BetterUp, spiega il Sun, avrebbe intenzione di tagliare di un terzo lo stipendio dei suoi 2mila dipendenti, una mossa definita “subdola” e che sarebbe all’origine delle proteste dei collaboratori che reputano discutibile l’etica dell’azienda nei loro confronti. Il Daily Beast ha raccolto le loro confessioni. Uno di loro ha sottolineato che che si tratta di questioni di “dubbia moralità". Un altro ha aggiunto: “Molti di noi sono addolorati. Vorrei dire che il mio cuore è spezzato. Ci hanno trasformato in merce” . Parlando di etica e del sistema con cui verrebbero valutate le esperienze dei clienti, un collaboratore ha affermato: “Se sto facendo coaching non voglio essere focalizzato sulla valutazione che otterrò. Da una prospettiva etica siamo qui per aiutare i clienti, non per avere like”.

Nella bufera è finito anche il principe Harry, poiché sembra che il suo ruolo e il suo stipendio non siano mai stati in discussione nel presunto piano di tagli e che siano eccessivi. In proposito il Sun scrive che qualcuno considera l’impiego del duca “fumo negli occhi” , più che altro una costosa operazione di marketing. Alcuni membri dello staff si sarebbero chiesti se Harry sia qualificato per ricoprire una posizione così ambita, ritenendo che venga pagato troppo per partecipare solo a riunioni ed eventi aziendali, mentre loro dovrebbero affrontare una significativa riduzione di stipendio e starebbero lottando per ottenere dei contratti migliori.

Dunque anche l’etica del principe Harry sarebbe in discussione. Tuttavia è necessario puntualizzare che la BetterUp non ha mai reso pubblico il compenso del duca. Il Sun, inoltre, ha puntualizzato che la società ha fatto un passo indietro, dichiarando che non ci saranno modifiche nei salari dei coach. Il malcontento, però, non sarebbe ancora del tutto rientrato, anche perché non sarebbe del tutto chiaro il motivo di tanta segretezza sullo stipendio del duca.

L’impegno di Harry

La salute mentale è sempre stato uno dei temi cardine per il principe Harry, un argomento legato in modo indissolubile con la sua vita e, in particolare, con la sua infanzia. Il duca ha espresso diverse volte il suo punto di vista sulla fragilità psicologica, sul bisogno di aiuto. Talvolta, però, le sue dichiarazioni sono state discutibili. Per esempio, nell’intervista a Fast Company nel gennaio 2022, parlando di lavoro e felicità, ma anche del gran numero di dimissioni in tutto il mondo nel pieno della pandemia, disse: “Non sono state tutte negative. È il segnale che con la consapevolezza di sé arriva la necessità di cambiare...Molte persone in tutto il mondo sono state bloccate in lavori che non hanno portato loro gioia e ora mettono al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità. Questa è una cosa da celebrare”.