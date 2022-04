“Meghan non tornerà in Inghilterra e Harry farà il pendolare”

“Meghan detesta l’Inghilterra” e non vi ritornerà, secondo la scrittrice ed esperta Tina Brown, autrice del libro “Palace Papers. Inside The House of Windsor-The Truth and Turmoil”, nelle librerie dal 26 aprile 2022. Per Harry, invece, il destino sembrerebbe diverso. La Brown sostiene che potrebbe essere riaccolto in famiglia alla morte della regina Elisabetta, ma per non scontentare sua moglie accetterebbe di fare il “pendolare” tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

“Meghan non tornerà”

Tina Brown, giornalista ex direttore di Tatler, Vanity Fair e New Yorker, sembra avere le idee molto chiare sull’avvenire di Harry e Meghan. Ospite del podcast del New York Times, “Sway”, citato dal Daily Mail, la scrittrice, oltre a presentare il suo nuovo libro, rivela: “Credo che Harry tornerà a casa alla morte della Regina per servire il suo Paese. E credo che [la royal family] troverà un modo per reinserirlo. Ed è possibile che [Harry] trovi una soluzione con Meghan facendo il pendolare. Non so. Non ritengo che Meghan tornerà mai. Non le piace l’Inghilterra”.

Per l’esperta non è impossibile che il duca di Sussex si riavvicini al principe William e al principe Carlo, ma la Markle potrebbe non partecipare pienamente a questa riconciliazione, benché sia tornata a Londra con il marito, lo scorso 13 aprile, per far visita a Sua Maestà. “Un segno di cauto riavvicinamento” , secondo l’esperta. A quanto pare Elisabetta II avrebbe proposto alla coppia di partecipare, il prossimo giugno, al Trooping the Colour e ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino, mostrandosi con lei e il resto dei Windsor sul balcone del Palazzo reale. In proposito Tina Brown dichiara: “La Regina è anziana e fragile, [il popolo] ha bisogno dello star power di Harry e Meghan, di [vederli] sul balcone per il Giubileo. Dobbiamo avere tutta la royal family lassù. Non possiamo avere lassù Andrea”.

Tuttavia il principe Harry non ha ancora dato una risposta definitiva all’invito, limitandosi a tirare fuori quella che Angela Levin ha definito “una scusa patetica” , ovvero l’argomento security. “Ci sono ancora problemi legati alla sicurezza” , ha detto il duca nella recente intervista alla Nbc, anche se Buckingham Palace, riporta ancora il Daily Mail, avrebbe promesso per il Giubileo un imponente servizio di sorveglianza (e non potrebbe essere altrimenti) per tutta la royal family, compresi, naturalmente, i Sussex.

L’affetto degli inglesi, il disastro Megxit

Tina Brown ammette: “I Sussex sono melodrammatici” e questo atteggiamento avrebbe caratterizzato fin dall’inizio anche la Megxit, che l’autrice non esita a definire “un completo disastro” . Harry e Meghan se ne sono andati scatenando “un pandemonio” a corte, avrebbero fatto “cattive scelte” , comportandosi in modo troppo “impulsivo” quando, invece, avrebbero potuto raggiungere un compromesso con la Regina, prendersi del tempo per dialogare con la famiglia. L’assenza del duca ha lasciato un vuoto nella royal family. In realtà Harry era amato dagli inglesi. E le persone adoravano Meghan”. Perché, allora, tanta irruenza, tanta fretta di andare via? Tina Brown spiega: “[Harry] è sempre stato così fragile, irascibile e tanto infelice. Ha sempre sofferto le costrizioni [derivanti dal] suo ruolo nella royal family”.