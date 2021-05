"Test anti-droga sospetto": la Francia non si arrende alla vittoria dei Maneskin

È passata una settimana da quando i Maneskin hanno vinto l'Eurofestival con la loro Zitti e buoni. Sette giorni durante i quali un filmato di pochi secondi in cui, poco prima della premiazione, Damiano David si inchina su un tavolino è stato analizzato alla moviola per capire se davvero il frontman del gruppo stesse sniffando cocaina in diretta tv. L'accusa della Francia al cantante ha inevitabilmente macchiato lo storico traguardo dei giovanissimi romani, che si godono comunque la loro vittoria. Lo straordinario successo dei Maneskin, però, non sembra ancora andare giù ai francesi. Nonostante il test sulle droghe negativo e la pronuncia dell'organizzazione dell'Eurofestival, che ha escluso categoricamente il consumo di cocaina da parte di Damiano, da oltralpe non si sono ancora arresi.

Il sito Melty, seguitissimo sui social, non sembra darsi per vinto e continua a insinuare il consumo di droga da parte di Damiano, sostenendo tra le altre cose che quello del cantante sia stato un " gesto che suggerisce fortemente l'assunzione di cocaina ". Chi ha scritto l'articolo ha messo in dubbio perfino il comunicato con il quale l'Uer ha dichiarato che " nessun uso di droghe ha avuto luogo nella Green room. Consideriamo il caso chiuso ". Per i francesi il caso resta ancora aperto, tanto che si sono premurati di chiedere un parere a dei fantomatici esperti di consumo di droga e di screening, che hanno messo in dubbio il test effettuato da Damiano David.

Un test che non sarebbe valido a loro dire, perché eseguito oltre le 24 ore da quando si sarebbe verificato il consumo. " Dicono di essere perplessi. Secondo il sito web del servizio Drugs Info, un test effettuato più di 24 ore dopo l'assunzione di questo potente narcotico è probabilmente negativo, a meno che non si tratti di un test delle urine ", si legge sul sito Melty. Tutto questo per loro sarebbe sospetto, tanto che in Francia si continuano a gettare ombre sulla vittoria dei Maneskin all'Eurofestival.

Il giornalista Gilles Verdez, ospite dello show Touche Pas à Mon Poste, ha pubblicamente sostenuto che le indagini eseguite su Damiano David fossero false. Anche lui ha cavalcato l'onda delle tempistiche per smentire sia le indagini condotte dall'organizzazione della manifestazione, sia quanto dichiarato dai Maneskin fin dal momento in cui si sono presentati in sala stampa. Ma è davvero così difficile per i francesi accettare che l'Italia possa essere migliore di loro?