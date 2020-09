"Vendo tanti vaff...", "Te li pago". I vip sbattono tutto in rete

Ci risiamo. La settimana social dei vip si è aperta con il solito fuoco nemico fatto di commenti pungenti, insulti gratuiti e bordate irriverenti. Sono passati solo sette giorni dall'ultima rassegna di uscite infelici e i vip sono ancora lì, pronti a replicare alle solite offese. Chi con pungente ironia e chi scivolando nel volgare. " Domandare è lecito, rispondere è cortesia ", recita il detto ma " non infastidire è cosa gradita! ". E alcuni personaggi famosi - a mostrare il loro vero volto (seccato) - non ci hanno pensato due volte.

Prima fra tutti Antonella Mosetti. L'ex volto di Non è la Rai nelle ultime settimane è stata protagonista delle cronache per esser risultata positiva al Covid-19 dopo una vacanza mondana in Sardegna. Rientrata dall'isola, l'amara sorpresa: positiva al tampone e lunga quarantena da sola in casa. Non le è di certo mancato il tempo di rispondere a hater e odiatori seriali. E così a chi le suggerisce di andare "a lavorare come tutte le persone di questo mondo", la Mosetti non fa una piega e replica: "Triste chi commenta senza conoscere e approfondire e sapere! Sei il Male di questa società, frustrato". È andata peggio a chi le ha chiesto ironicamente: "Vendi anche le pentole?". "Vendo tantissimi vaffanculo nullità ad un prezzo davvero speciale solo per i più grandi fake come te! Approfitta dell'offerta", ha sentenziato senza diritto di replica Antonella Mosetti. Che dire: touché.

Se le parole hanno un peso, allora Taylor Mega ci ha messo il carico da novanta. La bella influencer non solo ha replicato alla follower - che l'ha accusata di aver abbondato con i ritocchini estetici - ma ha lanciato un vero e proprio guanto di sfida all'utente. " Tutta rifatta. Se mi rifaccio anch'io esco come te ", ha scritto la follower sotto l'ultimo post Instagram della Mega. E la risposta della bionda friulana è provocatoria: " Ti do il numero del mio chirurgo. Te lo pago io e ti rifai solo le labbra come ho fatto io, se esce lo stesso risultato allora chiudo Instagram ". Chi vincerà?

Chi proprio non riesce a tenere a freno la lingua, o meglio le dita sulla tastiera, è Alba Parietti. La showgirl è sempre pronta a replicare a invidiosi e puritani, soprattutto quando si tratta di dover difendere le sue opinioni. Il suo "no" alla minigonna in classe ha suscitato un vero e proprio vespaio e un follower l'ha accusata: " Parli tu che in televisione sei sempre andata a mostrar le gambe? ". " Io facevo spettacolo - ha replicato indispettiva la Parietti - a scuola non mi sono mai messa in minigonna. Appena uscivo e andavo in discoteca sì. Tu sei semplicemente un analfabeta funzionale. Vai a scuola e impara a leggere senza mistificare stupidamente ". Discorso finito? Tutt'altro, perché quando uno inizia è difficile fermarsi. E allora vai con il secondo round, questa volta sul tema Francesco Oppini. Ora che il figlio è protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il suo fare da leonessa pronta a difendersi e difendere i suoi cuccioli è ancora più accentuato. " Ma chi, quella che anche il figlio chiama stronza? ", l'ha stuzzicata un utente su Instagram. " Sì mio figlio lo può fare perché scherziamo. Le persone che mettono merda tra madre e figlio sono orribili come te ", ha sentenziato la showgirl.

E se la Parietti ha avuto l'ultima parola sulla questione, di parole ce ne saranno sicuramente altre tra una settimana. Non resta che attendere.