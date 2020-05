"Ma quanto sei volgare". Il lato b della Mosetti scatena il web

Antonella Mosetti accusata di volgarità da alcuni follower, dopo la pubblicazione di uno scatto su Instagram che vede l'ex gieffina alla prese con alcune pose sexy. L'influencer si lascia infatti ammirare con indosso solo una giacca di jeans, mentre il lato B rimane completamente nudo. Un'immagine audace che non è però piaciuta ai fan, pronti a passare al contrattacco.



A pochi minuti dalla pubblicazione della foto, alcuni follower si sono scagliati contro la showgirl, lasciandosi andare a commenti al vetriolo. " Quanto sei volgare... la bellezza è tutt’altro ", scrive una fan delusa. Antonella non sembra però aver dato troppo peso al commento, anche perché non è certo nuova a questo genere di scatti sensuali, come del resto mostra il suo ricchissimo profilo Instagram.



L'ex gieffina spesso presta il suo fisico statuario per pubblicizzare abiti, creme e accessori, premendo il piede sull'acceleratore della sensualità. Primissimi piani della scollatura, del corpo fasciato in costumi e abiti dal taglio minimal oppure pose velatamente provocanti, dove le sue forme diventano protagoniste. Come è accaduto con l'ultimo servizio casalingo pubblicato da Antonella, dove è ben evidente il tatuaggio che da qualche anno decora i suoi glutei.

Eppure questo stile non è piaciuto a tutti e l'ex di "Non è la Rai" si è trovata al centro dell'ennesimo fuoco incrociato sui social. Alcuni si lamentano per la posa, altri per le movenze, altri ancora per l'espressione del viso. Un compendio di critiche a 360 gradi pubblicate da un nutrito gruppo di hater, sopraggiunto sull'account Instagram anche solo per il gusto di scontrarsi con i tanti fan adoranti della stessa Antonella. " Dice di non lavorare perché non è come le altre - scrive un uomo molto arrabbiato - dal profilo dimostra di essere peggio ".

Le critiche sembrano comunque scomparire di fronte alla posa statuaria della Mosetti, al contempo sommersa da tantissimi messaggi d'elogio. Tra cui spicca un gruppetto di irriducibili follower che addirittura vorrebbero più centimetri di pelle in mostra, al grido di " bona ", " strepitosa ", " che bomba ", " che cosce ". Non mancano nemmeno delle allusioni sessuali fin troppo spinte, che Antonella sembra voler ignorare.

Allenatissima e attenta alla dieta, la Mosetti da sempre punta tutto sulla sua bellezza e sul fisico mozzafiato, frutto di molta fatica in palestra, tra pesi e allenamento. L'influencer ama mostrare la sua sensualità e il suo spirito libero e provocante, forse consapevole delle continue accuse: un fiume di veleno che non riesce comunque a destabilizzare la showgirl, sempre pronta a rispondere a tono.