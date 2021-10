I segreti di Alberto di Monaco: csa si nasconde dietro la "M"

Dall’analisi delle poche righe di scrittura e dalla firma emerge una personalità molto complessa e affettivamente provata, probabilmente anche per la carenza materna (vedi grafia pendente e accurata) che non ha permesso la realizzazione di un equilibrio emotivo-affettivo durante lo sviluppo adolescenziale. Così la firma (clicca qui), che simbolicamente evoca la paternità, denuncia la mancata risposta a quanto il padre richiedeva ai suoi figli, cioè di essere all’altezza di quanto il principato avrebbe dovuto comportare per loro. Alberto non c’è la fatta.

La firma che svetta verso l’alto e la lettera “M” che affonda verso il basso, interrotta da un paraffo creando una sorta di croce, indica una pulsionalità e una passionalità sofferte a causa dell’instabilità d’umore che esse provocano. Il bisogno di rispondere adeguatamente alle responsabilità che il principato impone, oltre all’interiorizzazione della figura paterna (vedi firma con allunghi superiori allungati, segno di idealismo, e lettera M prolungata in basso), dimostra che l’onere che egli deve pagare per tenere alto il proprio ruolo, mal s’addice al Principe, poiché manca di costanza e di coerenza. Si evince invece un temperamento vulnerabile anche per la notevole sensibilità che può incidere sulla sua vita di relazione, almeno a livello emozionale. Una lotta che ha sempre condizionato il suo vissuto che definirei per lui troppo oneroso.