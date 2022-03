Dalla malattia della madre all'allontanamento del figlio: la crisi di Nina Moric

Nina Moric torna in televisione e lo fa con un'intervista toccante e a tratti complicata. Difficile per lei parlare degli ultimi mesi, nei quali ha preso le distanze da Fabrizio Corona, è stata travolta dai gossip e si trova ad affrontare la malattia della madre. " Sono in una fase transitoria della mia vita. Sto tornando in Croazia perché mia mamma non sta bene: ha la demenza senile. Voglio starle vicino e cercare di dare un equilibrio alla mia vita ", ha raccontato la Moric a Verissimo.

Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Nina Moric ha parlato degli ultimi mesi, un periodo che la sta mettendo a dura prova. La modella croata è stata lontana dalla televisione negli ultimi due anni e si è concentrata su se stessa e sul figlio Carlos Maria. Ma questo non l'ha tenuta lontano dalle difficoltà. " Il mio passato mi perseguita nonostante abbia cercato di nascondere i miei demoni. Non sempre si riescono a gestire le cose come si vorrebbe ", ha confessato nell'intervista rilasciata a Verissimo in onda sabato 26 marzo.

Quella felicità ritrovata al fianco dell'ex compagno, Fabrizio Corona, e del figlio Carlos Maria - mostrata sulla prima pagina del settimanale Chi ad agosto 2020 - sembra essere solo un lontano ricordo. La modella ha rivelato di avere preso le distanze da Corona: " Con lui non ci sono rapporti. Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine". Complesso anche il rapporto con il figlio che oggi, ha confessato: "Non sta più studiando e questo mi spiace. Per lui sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita" .