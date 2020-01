Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è finita per sempre?

Nuovi – e infelici – risvolti nella storia d’amore che ha catalizzato per mesi l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne: pare che Ida Platano e Riccardo Guarnieri siano di nuovo in crisi.

Secondo quanto riportato da Ilvicolodellenews, nel corso delle nuove registrazioni del trono over, Ida è tornata tra le dame ed ha partecipato alla sfilata che conclude, solitamente, l’appuntamento con il dating show. Apparsa visibilmente sofferente, si legge che la Platano abbia faticato a rispondere alle domande sulla sua storia con Riccardo e sia scoppiata a piangere a dirotto.

Eppure, sembrava che fino a qualche tempo fa la relazione procedesse a gonfie vele. Ida e Riccardo avevano abbandonato la trasmissione con un importante progetto per il futuro: le nozze. Era stato Guarnieri, infatti, a riconquistare in maniera definitiva la compagna regalandole un anello e chiedendole di diventare sua moglie. La storia, quindi, sembrava aver preso una piega diversa e, nonostante lui si fosse considerato per lungo tempo un single convinto, aveva dimostrato di aver finalmente incontrato la donna con la quale costruire una famiglia.

Qualcosa, però, si è rotto e, forse, in maniera definitiva. La Platano, rientrata in trasmissione, non è riuscita a rispondere alle domande di Maria De Filippi sulla storia con Riccardo. “ Ida è tornata per fare la sfilata, le chiedono se va tutto bene con Riccardo ma lei non ne vuole parlare e poi si mette a piangere – si legge sul portale - . Qualcuno le chiede se per caso si sono presi una semplice pausa, ma lei continua a piangere e a non voler rispondere, tutti abbiamo compreso che probabilmente c’è stata una rottura ”.

Ad oggi, dunque, non sono noti i motivi della disperazione della Platano, mentre da parte di Guarnieri non c’è stata alcuna dichiarazione in merito utile per comprendere qualcosa in più su questa turbolenta storia d’amore. Ciò che è molto probabile, tuttavia, è che i due ex protagonisti del trono over tornino a sedere tra le file di Uomini e Donne e, chissà, se questa volta riusciranno a chiarire o si diranno addio per sempre.