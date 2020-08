"Ignazio Moser troppo vicino a Diletta". E così Cecilia ha chiuso il rapporto

Ieri il settimanale Chi raccontava i presunti motivi della rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e lo faceva riportando la versione di lui. Pare, infatti, che tutto sia finito perché l'ex ciclista non era pù in grado di gestire l'eccessiva gelosia della piccola Rodriguez. Dopo i mesi trascorsi insieme in lockdown nelle tenute agricole della famiglia Moser, la coppia sarebbe entrata in crisi e dopo alcuni tira e molla i due si sarebbero detti addio definitivamente. A quel punto i due hanno fatto vacanze separate e Ignazio Moser è volato a Porto Cervo con Andrea Damante, anche lui fresco di separazione. Il settimanale Oggi ha rivelato un retroscena sulle vacanze sarde di Moser, svelando uno dei motivi che potrebbero aver portato alla rottura definitiva con Cecilia Rodriguez.

La Costa Smeralda quest'estate ha ospitato tantissimi personaggi più o meno noti, in molti casi protagonisti del sottobosco televisivo. Le discoteche e i locali di Arzachena sisono riempiti ogni sera per feste e serate esclusive e immancabili a molti appuntamenti erano proprio Andrea Damante e Ignazio Moser, che pare abbiano trascorso settimane spensierate da giovani uomini single. In una delle tante serate, pare che Ignazio Moser abbia messo gli occhi addosso a, altra single eccellente di questa estate. Terminata la relazione con Daniele Scardina, infatti, la bella cronista di Dazn si è rilassata in Sardegna con le amiche e le cronache rosa raccontano anche di un pericoloso avvicinamento con

Tuttavia, in uno dei locali più ambiti della Costa Smeralda ecco il pericoloso incrocio tra Ignazio Moser e Diletta Leotta. Qualcuno deve aver riferito all'argentina di queste attenzioni così interessate del suo ex compagno nei confronti della giornalista sportiva, facendo andare su tutte le furie Cecilia Rodriguez. Il settimanale Oggi racconta che Ignazio Moser aveva probabilmente alzato il gomito in quell'occasione, fatto sta che le le attenzioni di Ignazio verso Diletta sarebbero state esplicite e notate da molti dei presenti. Tra complimenti e ammiccamenti, Moser ha trascorso così l'intera serata nel noto locale di Arzachena.

Chi conosce bene Cecilia Rodriguez sa bene che se ci fossero stati i margini per una rincociliazione, dopo il comportamento di Moser in Sardegna questi si sono assottigliati moltissimo. Indiscrezioni parlano di una fortissima gelosia da parte di Cecilia nei confronti di Diletta e sarebbe stato proprio il litigio scatenato da quella serata ad aver di fatto allontanato definitivamente la coppia. Solo fino a poche settimane fa si parlava per loro di un figlio imminente.