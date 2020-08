La "bomba" su Moser e Chechu. "Ecco perché è finita con Cecilia"

La strana estate 2020 ha visto nascere alcune (poche) coppie ma ne ha viste scoppiare molte, anche tra i nomi più noti. Ha aperto le danze Belen Rodrgieuz con Stefano De Martino e, in questo valzer così particolare, le ha chiuse sua sorella Cecilia con Ignazio Moser. La coppia è scoppiata ad agosto, incapace di reggere la pressione del lockdown che li ha visti convivere forzatamente per quasi tre mesi nella tenuta agricola della famiglia Moser in Trentino. Nulla di nuovo, per loro, che già convivevano a Milano ma farlo senza lo sfiato che danno le uscite con gli amici e le serate dell'uno lontano dall'altro ha probabilmente rotto il loro equilibrio. Il settimanale Chi è in grado di rivelare quale potrebbe essere il motivo profondo dell'allontanamento di Cecilia Rodriguez da Moser.

per la coppia, con Ignazio Moser che si è divertito in Costa Smeralda insieme ad Andrea Damante, anche lui single. Da quando stava con Cecilia, l'ex ciclista aveva abbandonato le serate in discoteca e la vita notturna in favore di uno stile di vita più tranquillo e familiare. Forse troppo, per lui, che probabilmente non si sente ancora pronto ad affrontare l'impegno di una famiglia con la Rodriguez, che invece in più di un'occasione ha rivelato di sognare fortemente un figlio . Cecilia, invece, ha trascorso vacanze più morigerate, in compagnia delle amiche di sempre e dell'immancabile famiglia, che quest'anno ha dovuto fare gli straordinari per stringersi attorno alle due sorelle. Tra pose sexy e tanto relax, Chechu ha affrontato la rottura in modo meno suberante, anche se non sono mancati gli scatti hot. Gabriele Parpiglia, che ha firmato l'articolo per il settimanale Chi, racconta quello che ha sapute direttamente da Ignazio Moser, con il quale si è sentito nel corso dell'estate. La sua versione racconta di unada parte di Cecilia Rodriguez, che Moser non è più in grado di gestire e che dopo il lockdown l'ha portato a cercare la libertà in una situzione che lo stava opprimendo.

Dalla fine della convivenza forzata in Trentino tra i due è iniziato un lungo tira e molla che li ha portati alla rottura, forse inevitabile in quel momento in cui le due parti erano così distanti tra loro sugli obiettivi di coppia. Quindi Moser è partito per la Sardegna, dove ha ritrovato Andrea Damante, suo grande amico. Discoteche, barche e tanto divertimento per la coppia più ricercata della Costa Smeralda nell'estate 2020. Qui, Ignazio Moser, ha anche trovato compagnia tra le braccia di Caterina M Bernal, modella che sui social condivide foto sexy sotto le quali non mancano i like dell'ex ciclista. Un flirt estivo e nulla di più, pare, ma nonostante l'amore che ancora li lega, Cecilia Rodriguez riuscirà a soprassedere su quanto accaduto in Costa Smeralda?