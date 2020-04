Ilenia Atzori incanta Instagram: ecco chi è lady Florenzi

Alessandro Florenzi è uno dei prodetti della cantera della Roma ma nel mese di gennaio, complice il poco feeling tattico con l'allenatore Fonseca, si è trasferito a Valencia dove ha potuto giocare ben poco complice il coronavirus e la varicella che l'ha colpito ma che gli ha permesso di evitare il contagio, cosa invece avvenuta a circa il 35% della rosa della squadra spagnola. Il 29enne romano ai microfoni di Sky Sport ha infatti svelato: "Il coronavirus? Ringrazio la varicella".

L'ex giocatore del Crotone ha poi continuato inviando un bel messaggio a tutti: "Non so se Valencia rappresenti soltanto una parentesi. Questo virus mi ha insegnato a vivere giorno per giorno, godendomi quello che ho. Voglio pensare al presente, non posso dire cosa farò il prossimo anno, se tornerò o dove sarò. Ovviamente voglio finire qui la stagione al meglio, cercando di raggiungere gli obiettivi, poi voglio andare in vacanza, se ci sarà la possibilità e poi si vedrà. Affronterò tutto senza problemi, ho realizzato il mio sogno di essere il capitano della Roma, ora vorrei vincere qualcosa di importante".

Florenzi ha poi ammesso come con Fonseca ci sia stato sempre un rapporto sincero con il tecnico portoghese che pare sia stato sempre onesto con Florenzi: "Fonseca secondo me è uno dei più grandi allenatori che ho avuto calcisticamente parlando, ci può stare che io non gli piaccia in quel ruolo. Detto questo, ho un grande rapporto con lui, mi ha detto che non poteva garantirmi molto spazio".

La sua voglia di fare un'esperienza all'estero alla fine ha vinto su tutto il resto e non sa se tornerà in Italia per la prossima stagione: "Nella mia testa c’è sempre stata la voglia di fare un’esperienza all’estero. È arrivata questa possibilità a gennaio, dopo aver parlato con Fonseca, che mi ha espresso il suo pensiero e insieme abbiamo preso questa decisione. Ho chiamato anche Mancini e lui mi ha spiegato che non gli interessava dove io giocassi, purché giocassi".

L'ex calciatore della Roma si trova attualmente in isolamento insieme alla sua famiglia, la moglie Ilenia Atzori e ai due figli. La compagna dell'esterno del Valencia ha un discreto seguito sui social con oltre 22.500 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto, mai volgari, che la ritraggono durante alcuni momenti della sua vita quotidiana. In tanti, in questi mesi, gli hanno chiesto di restare a Roma, la loro "seconda casa", ma la scelta professionale del marito alla fine ha avuto la meglio.

