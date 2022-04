"Mi sono gettato dalla finestra". L'incendio devasta la casa di Rio

Sono state ore di terrore quelle vissute da Rio, uno dei protagonista della celebre serie spagnola La Casa di carta. La sua abitazione è andata distrutta in seguito a un incendio accidentale. Miguel Herran dormiva quando le fiamme hanno avvolto la sua casa, bruciando tutto. È stato il crepitio dell'incendio, che ha avvolto mobili e oggetti personali in pochi minuti, a svegliarlo costringendolo a gettarsi dalla finestra per salvarsi la vita.

" Mi ha sorpreso nel sonno e mi sono svegliato dal rumore della mia casa che bruciava. Sono uscito dalla finestra della camera da letto ", ha raccontato sui social network l'attore 25enne, che ha documentato con una serie di video scioccanti l'incendio, che stava divampando in casa sua. I filmati sono stati condivisi nelle storie del suo profilo Instagram e raccontano di devastazione e sofferenza. " Non posso crederci... ca*** è casa mia ", ha detto in lacrime Miguel Herran mentre mostrava l'enorme rogo sviluppatosi al primo piano della sua residenza.

In pochissimo tempo le fiamme hanno avvolto tutto ciò che si trovava nelle stanze al primo piano della casa - soggiorno, ingresso e cucina - distruggendo gli arredi, gli elettrodomestici e gli effetti personali dell'attore tra cui libri, fumetti e dischi. Oggetti ridotti a un cumulo di resti anneriti che Herran ha mostrato ai suoi fan a testimonianza della gravità della situazione. Tutto è andato distrutto in pochissimo tempo, con danni da migliaia di euro. L'attore de La Casa di carta non ha rivelato come sia scoppiato l'incendio, ma sulla dinamica stanno indagando le autorità spagnole, allertate dal protagonista dell'amatissima serie Netflix.

Miguel Herran non ha riportato danni fisici in seguito all'incendio e nella fuga è riuscito a trarre in salvo anche i suoi due cani. Le immagini dei suoi animali, al sicuro in un'altra abitazione dove Rio ha trovato alloggio provvisoriamente, hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo. Tornato sui social network ore dopo il rogo, l'attore ha ringraziato tutti per l'affetto e il sostegno, ma soprattutto le forze dell'ordine e i pompieri di Avila, cittadina vicino a Madrid dove risiede, per l'intervento. " Fortunatamente le perdite sono state solo materiali ", ha commentato l'attore sempre su Instagram, confermando di stare bene e di avere vissuto solo ore di paura e angoscia.