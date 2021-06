La Lamborghini "perde" pezzi. Intanto De Martino flirta con la nuova fanciulla

Francesca Manzini, imitatrice e conduttrice di Striscia la Notizia, ha un nuovo amore. Il fortunato è Marco Scimia, meglio conosciuto come il sosia italiano di Johnny Deep. La Manzini avrebbe dovuto sposarsi con Christian Vitelli, al quale era legata da circa un anno, ma le nozze sono saltate dopo la rottura avvenuta lo scorso aprile. La bella imitatrice ha fatto presto a rimpiazzare l'ex e sui social, dopo gli ultimi scatti insieme al suo nuovo amore, sono piovute le critiche. Lei non ha battuto ciglio e ha messo le cose in chiaro, commentando il suo ultimo post Instagram con un avviso: " Messaggio per tutti: chi giudica la mia vita con commenti inutili e offensivi viene bloccato semplicemente. Baci a tutti ". Più chiara di così.

C'è del tenero tra Andrea Delogu e Stefano De Martino? I rumor si rincorrono da tempo e l'ultimo gossip sul piccolo incidente della conduttrice riaccende il chiacchiericcio. Nelle scorse ore la Delogu ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram uno scatto che la immortala con un piede fasciato e del ghiaccio. La conduttrice è stata vittima di un incidente domestico ed è stata "soccorsa" da De Martino, che lei non ha esitato a definire "il suo eroe" con tanto di cuoricini rossi. " Non tutti gli eroi portano la maschera - ha scritto sui social Andrea Delogu - alcuni hanno un six-pack da urlo e la forza di portarti in spalla per 4 piani a piedi. Stefano vai nella notte a proteggere altri innocenti ". Senza parlare degli apprezzamenti sul fisico dell'ex ballerino di Amici che la Delogu sembra gradire!

Francesco Chiofalo nuovo tronista di Uomini e Donne. Pare proprio che l'ex volto di Temptation Island sia stato selezionato per sedersi sul trono della prossima edizione del dating show di Maria De Filippi. Accantonata la love story con Antonella Fiordelisi, il personal trainer romano è pronto a cercare l'anima gemella in tv. Tra un ritocchino e un altro riuscirà a innamorarsi di nuovo?