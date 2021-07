Indovina chi viene a cena?, un film segnato dalla morte del protagonista

Indovina chi viene a cena? - che andrà in onda questa sera alle 21.30 su La7 - è un film cardine della storia del cinema, interpretato da due leggende dello schermo come Spencer Tracy e Katharine Hepburn. Un film entrato nell'immaginario collettivo non solo per la tematica che raccontava - quella del matrimonio interrazziale nel 1967 -, ma anche per il destino del suo protagonista e per la difficile lavorazione del film che, come scrive il sito dell'Internet Movie Data Base, contava di due sceneggiature: una con Spencer Tracy e una senza.

Indovina chi viene a cena?, la trama

Joey (Katharine Houghton) è la figlia del famoso giornalista Matt Drayton (Spencer Tracy) e di Christina (Katharine Hepburn), proprietaria di una nota galleria d'arte di San Francisco. I genitori della ragazza non possono immaginare quale sorpresa Joey stia portando loro a casa. Durante un viaggio alle Hawaii, infatti, Joey si è innamorata del dottor John Prentice (Sidney Poitier), un uomo di colore che vuole sposare.

Joey - cresciuta in un ambiente aperto e liberale - è convinta che i suoi genitori non faranno rimostranze e non si opporranno al matrimonio con John. Tuttavia Matt, che riesce a immaginare con chiarezza le difficoltà a cui i due andrebbero incontro dopo il matrimonio, decide di negare il proprio consenso, così come fa il padre di John Prentice. Per Joey e John, allora, si tratterà di convincere i propri genitori della sensatezza della loro unione e della sincerità del loro amore.

La difficile lavorazione del film e il finale tragico

Come riporta Coming Soon, la lavorazione di Indovina chi viene a cena? fu problematica sin dall'inizio. All'epoca della produzione, infatti, Spencer Tracy era già gravemente malato. Soffriva di cuore ed era diabetico: una condizione che gli aveva precluso l'assicurazione sanitaria necessaria per poter lavorare. Per far sì che Indovina chi viene a cena? vedesse la luce, allora, Katharine Hepburn e il regista Stanley Kramer misero le proprie paghe come garanzia. Inoltre venne scritta una seconda versione della sceneggiatura, che non prevedesse il personaggio interpretato da Tracy, nel caso le cose fossero andate per il verso sbagliato.

Ogni giorno Katharine Hepburn accompagnava Spencer Tracy sul set e l'attore recitava finché la sua compagna e il grande amore della sua vita non reputava che fosse troppo stanco per procedere oltre. Sidney Poitier disse: "La malattia di Spencer dominava tutto. Le sue condizioni erano critiche e molti di coloro che lo conoscevano sembravano essere convinti che non sarebbe riuscito a concludere il film." Come riporta il sito di IMDB, inoltre, Sidney Poitier era così in soggezione a lavorare con due star di Hollywood come Tracy e Hepburn che molto spesso recitava le sue scene o davanti a una controfigura o senza avere nessuno davanti. Tuttavia l'attore aveva ragione nel dire che la malattia di Spencer Tracy era un po' il fulcro di tutta la produzione: tutti si muovevano a seconda dello stato di salute dell'attore. Come se non bastasse, la malattia di Tracy aveva un forte impatto anche su Katharine Hepburn.

I due si erano conosciuti agli studi della casa di produzione cinematografica MGM e per anni avevano vissuto la loro relazione in clandestinità, dal momento che Tracy era sposato con Louise Treadmill. Solo dopo la morte della donna i due ufficializzarono la loro unione, che andava avanti già da anni. Come riporta sempre Coming Soon, Katharine Hepburn aveva già avuto modo di fronteggiare lo stato fragile del compagno nel 1965, quando Spencer Tracy entrò in coma a seguito di overdose di alcol e psicofarmaci che assumeva per fronteggiare la depressione. Ma nel 1967, durante la lavorazione di Indovina chi viene a cena?, l'attrice sembrava essere consapevole di star vivendo gli ultimi istanti con il compagno. Durante una delle scene finali del film, quando il personaggio di Matt fa il suo monologo su come il vero amore possa cambiare l'esistenza di chiunque, si può vedere sullo sfondo Katharine Hepburn piangere: non stava recitando. Spencer Tracy morì per un attacco cardiaco diciassette giorni dopo la fine delle riprese: si alzò in piena notte per andare a prepararsi un po' di té. Katharine Hepburn sentì il rumore della tazza che cadeva a terra e si spezzava. Correndo in cucina trovò il compagno senza vita.