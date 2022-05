Isola, si accascia durante una prova: concorrente portato via in elicottero

L'edizione in corso dell'Isola dei famosi è funestata dagli incidenti e l'ultimo in ordine di tempo vede coinvolto Roger Balduino, il modello amato dal pubblico, che ha avuto la peggio durante una prova contro Clemente Russo. Tanta la paura per i naufraghi e dallo studio ma, fortunatamente, pare che le condizioni del modello dopo alcuni minuti di forte dolore non siano gravi. Resta da capire se potrà continuare il gioco o se sarà costretto all'abbandono. Intanto, durante la puntata andata in onda ieri la grande assente è stata Guendalina Tavassi, costretta in infermeria per alcuni accertamenti. La puntata precedente, invece, aveva visto Blind assente per motivi di salute.

Il problema di Roger, invece, sembra legato più che altro a un infortunio durante una delle tante prove a cui si sottopongono i concorrenti durante la puntata in diretta. La prova dell’orologio è una di quelle storicamente più dure e il modello ha dovuto scontrarsi con Clemente Russo. Roger Balduino sembrava in grado di resistere alla predominanza fisica dell'atleta ma, improvvisamente, si è accasciato al suolo. Inizialmente si pensava che il modello si fosse platealmente arreso ma col passare dei secondi ci si è resi conto che, invece, aveva accusato un reale problema fisico.

Vedendo Roger immobile sulla spiaggia, Alvin ha capito che ci si trovava davanti a un'emergenza e ha immediatamente fermato il gioco per permettere l0ingresso dei medici dell'isola che si sono precipitati su Roger per verificarne lo stato di salute. Sono stati secondo lunghissimi, la regia di Milano ha preferito staccare le immagini e non mostrare a casa quanto stava accadendo sull'isola mentre i sanitari effettuavano gli accertamenti del caso. Naufraghi, pubblico a casa e in studio, conduttrice e opinionisti sono stati in apprensione per lunghi minuti, finché non è stata proprio Ilary Blasi a rassicurare tutti: " Sembra che Roger si stia riprendendo ".