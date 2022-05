Isola, Guendalina salta la diretta? "Si trova in infermeria"

L'Isola dei famosi perde pezzi. A quasi due mesi dall'inizio del reality salgono i ricoveri nell'infermeria allestita dalla produzione per fronteggiare i problemi di salute dei concorrenti. L'ultima a essere ricoverata per accertamenti è Guendalina Tavassi, che nelle scorse ore non si è sentita bene ed è dovuta ricorrere alle cure del medico.

La notizia è stata data nel corso del daytime, la striscia pomeridiana che riassume le giornate dei naufraghi. La produzione del programma ha informato il pubblico dell'assenza di due concorrenti, specificando che Blind e Guendalina Tavassi sono " momentaneamente assenti per accertamenti medici ". Sulle condizioni del cantante si era già espresso Alvin nel corso dell'ultima diretta televisiva. Ilary Blasi aveva chiesto spiegazioni per l'assenza del rapper e l'inviato aveva chiarito che Blind aveva avuto un'infezione cutanea per la quale si stava curando. Poco dopo è toccato alla Tavassi ricorrere alle cure del medico della produzione, come ha riportato anche la pagina Instagram della concorrente gestita dal suo staff.

Episodi di questo tipo sono frequenti all'Isola, un reality che mette a dura prova il fisico dei concorrenti da ormai diverse edizioni. A cinquanta giorni dal suo approdo sull'isola, Guendalina ha perso molto peso, ma non sarebbe questo il motivo del malore, che l'ha costretta a lasciare playa Palapa per accertamenti. Né Alvin né la produzione hanno chiarito la natura del suo malessere, ma a rassicurare tutti sulle condizioni dell'ex gieffina ci ha pensato il fidanzato, Federico Perna. L'uomo era sbarcato in Honduras pochi giorni fa per fare una sorpresa alla compagna, ma al suo rientro in Italia ha saputo del malore di Guendalina e è tornato sul web per rompere il silenzio. Sul suo account Instagram Perna ha rassicurato i fan dell'influencer romana: " Sono stato avvisato ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda ".

Se da una parte le parole di Federico hanno ridimensionato l'accuduto, rincuorando i seguaci della Tavassi, dall'altra potrebbero avere anticipato della probabile assenza della naufraga dalla diretta di venerdì 13 maggio. Guendalina potrebbe non essere in Palapa nella prossima puntata, mentre secondo qualcuno potrebbe tornare Blind, ormai lontano dalle telecamere da circa una settimana.