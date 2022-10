Iva Zanicchi: “Voglio vincere Ballando con le Stelle”

Abbiamo incontrato Iva Zanicchi dietro le quinte di Ballando con le Stelle, il dance show di Raiuno condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Piena di energia, ironica e molto in forma non vede l’ora di mettersi a ballare; non teme assolutamente il giudizio della giuria del programma e vorrebbe vincere il programma.



L’Aquila di Ligonchio in coppia col bravissimo ballerino Samuel Peron (si definiscono il gatto e la volpe ndr) tornerebbe volentieri sul Palco di Sanremo come ospite e non come concorrente. Afferma anche che, in questo momento, predilige la scrittura alla musica.



E’ da poco uscito il suo quarto libro dal titolo “Un altro giorno verrà” edito da Rizzoli. Si tratta di una saga familiare popolata da personaggi indimenticabili, di straordinaria volontà e dignità, animati al tempo stesso dal desiderio di conquistare il futuro e da un profondo attaccamento alle proprie radici.