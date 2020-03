Ivana Nedved manda in tilt i follower

Pavel Nedved è l'attuale vice presidente della Juventus e nel corso della sua carriera ha vestito due sole maglie in Italia e con grande successo: quella della Lazio e dei bianconeri. Con i biancocelesti dal 1996 al 2001 ha messo insieme 207 presenze e 51 gol mentre dal 2001 al 2009 con la Vecchia Signora ha disputato 327 partite complessivie impreziosite da 65 reti e diversi titoli di squadra e personali tra cui il Pallone d'Oro vinto a sorpresa nel 2003 dopo che la Juventus perse la finale di Champions League contro il Milan in cui mancò proprio il ceco per squalifica.

Nedved è stato sposato per tanti anni con Ivana e la coppia ha avuto due figli: Ivana e Pavel junior. L'ex giocatore della Juventus motivò così questa curiosa scelta di chiamare i figli con i loro stessi nomi: "Quando noi non ci saremo più, nel mondo ci saranno sempre un Pavel e un'Ivana che si vorranno bene". Pavel junior nel corso del tempo sui social ha spesso avuto qualche alterco con giornalisti sportivi o tifosi di altre squadre, mentre la figlia Ivana sta conquistando tutti i suoi follower con scatti sensuali e mai volgari.

Ivana vanta oltre 56.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue foto e video che la ritraggono in diversi momenti della vita quotidiana. Qualche tempo fa Ivana si era divertita a rispondere ad alcune domande sei suoi seguaci sui social e aveva toccato così un argomento delicato: "Com’è essere la figlia di un personaggio noto? Per me è come qualsiasi altra cosa nella vita. Alla fine dei conti non sono queste le cose che contano davvero, secondo me. Avesse fatto qualsiasi altro lavoro sarebbe sempre stato il mio papà".

A Ivana era poi stato chiesto se le sarebbe piaciuto fidanzarsi con un giocatore della Juventus e la sua risposta fu negativa: "Fidanzarmi con un giocatore bianconero? Non ci ho proprio mai pensato perché una persona deve piacermi a prescindere da quello che fa nella vita" . La figlia di Nedved è attualmente fidanzata con un ragazzo che non sembra aver a che fare con il mondo del calcio e la coppia pare essere molto innamorata

L'ultimo scatto di Ivana, postato nella giornata di ieri, ha toccato un tema attuale come la quarantena forzata per via del coronavirus. La figlia dell'ex calciatore di Lazio e Juventus ha postato una foto di famiglia con la seguente didascalia: "Come immagino nella mia testa la prima uscita post-quarantena, ad aprile...tanto sognare non costa nulla, no?. La sua istantanea ha fatto il pieno di like con oltre 6500 e una serie infinita di commenti.



