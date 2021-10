Jared Leto coinvolto negli scontri di Roma

Stava faceendo una passeggiata Jared Leto, premio Oscar e leader dei Thirty Seconds To Mars. Proprio come uno dei centinaia di turisti che ogni giorno girano per la Capitale ammirandone le bellezze millenarie. Arrivato nei giorni scorsi per una breve vacanza, si è trovato suo malgrado coinvolto nelle violente proteste di piazza che hanno sconvolto il centro della città. Non comprendendo bene cosa stesse succedendo, si è limitato a riprendere tutto con il telefonino, documentando ai suoi oltre dieci milioni di follower il clima rovente degli scontri. " Sono rimasto coinvolto in una protesta in Italia. - le parole postate sulle storie di Instagram - Da quello che ho capito si trattava dell’obbligo di vaccino e Green Pass. Quando mi hanno asfissiato con i lacrimogeni ho capito che la mia serata era finita. Qui ci sono alcune immagini e video ".

Nessuno nel caos di quello che stava succedendo lo ha riconosciuto, e così indisturbato invece di ritirarsi nel lussuoso albergo che lo ospitava, ha continuato a riprendere per documentare il tutto. Immagini di un ferito con la testa sanguinante, e poi ancora l’assalto di uno dei manifestanti ad un’auto blu, e i blindati della Polizia che cercavano di fermare in qualche modo la folla. L’attore, che prossimamente vedremo, irriconoscibile, nei panni di Paolo Gucci nella pellicola di Ridley Scott, House of Gucci interpretata da Lady Gaga, è un vero habitué nel nostro Paese. Grande amico di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, ogni anno passa almeno un mese di vacanza tra Roma la Sardegna e Milano.