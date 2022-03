Quando Keanu Reeves si trovò una stalker in casa

John Wick è il film che andrà in onda questa sera alle 21.21 su Italia 1. Il film è diretto da Chad Stahelski che, prima di passare dietro la macchina da presa, aveva lavorato in Matrix come stuntman di Keanu Reeves, a sua volta protagonista della saga di John Wick.

John Wick, la trama

Uscita in sala nel 2014 la pellicola di Stahelski racconta la storia di John Wick (Keanu Reeves), un uomo che ha dovuto affrontare la terribile morte della moglie Helen, scomparsa a causa di un male incurabile. L'ultimo legame che ha John con la moglie deceduta è Daisy, un cucciolo che Helen gli aveva fatto recapitare a casa, con un biglietto che lo esortava ad andare avanti con la propria vita e ad amare di nuovo. Tempo dopo, in compagnia dell'amato cane, John incontra una gang di russi, il cui leader (Alfie Allen) si impunta nel voler comprare la Mustang del 1969 su cui viaggia John. Quest'ultimo rifiuta tutte le offerte e se ne va, lasciando il russo Iosef con la rabbia per essere stato ignorato.

Così quella notte l'uomo si introduce in casa di John, lo droga per fargli perdere i sensi e, non contento, uccide il cane a cui l'uomo era tanto legato. Solo più tardi Iosef scoprirà che dietro l'apparente vita tranquilla di John Wick si nasconde un sicario che aveva lavorato per suo padre e che ora non avrà pace finché non si prenderà la vita di coloro che hanno distrutto l'ultimo legame con sua moglie. L'unico modo per fermarlo è mettere una taglia sulla sua testa e renderlo un bersaglio per ogni mercenario in attività, compreso l'ex maestro dell'uomo (Willem Defoe).

Quando Keanu Reeves trovò davvero una stalker in casa

John Wick è diventato, in brevissimo tempo, un film cult del genere action: le imprese titaniche dell'assassino interpretato da Keanu Reeves sono diventate degli standard che tutti gli amanti del genere si aspettano ormai di vedere nei film d'azione. Tuttavia il film di Chad Stahelski ha un altro elemento d'interesse: in una scena richiama un fatto realmente avvenuto a Keanu Reeves. In una delle prime scene del film, infatti, il protagonista si sveglia per scoprire che in casa hanno fatto irruzione i criminali russi che poi lo "sedano" per avere la libertà di uccidere il cane. Come viene raccontato dal sito dell'Internet Movie Data Base, nello stesso anno dell'uscita del film anche Keanu Reeves finì col trovarsi una stalker dentro casa. L'attore - diventato famoso con Matrix - si svegliò in piena notte, scoprendo che una sua fan aveva fatto irruzione nella sua villa di Hollywood.

Secondo Usa Today, l'irruzione sarebbe avvenuta il 12 settembre del 2014, quando Keanu Reeves si svegliò in piena notte, a causa di alcuni rumori che avevano interrotto il suo sonno. Fu così che trovò una donna, di circa quarantacinque anni, seduta a una delle sedie della sua biblioteca. Keanu Reeves affrontò la situazione con calma, mettendosi a parlare con la donna che aveva fatto irruzione, cercando di calmarla. Quando però la stalker gli confessò di essere entrata nella villa solo per conoscerlo, Keanu Reeves approfittò della prima occasione per chiamare il 911 e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, che arrestarono la donna.

Tuttavia, come racconta TMZ, Keanu Reeves fu costretto ad affrontare un problema simile appena due giorni dopo. Secondo il noto sito di gossip, infatti, l'attore trovò un'altra donna in casa sua. Questa volta l'intrusa non solo aveva approfittato per farsi una doccia, ma venne trovata da Reeves mentre era intenta a farsi un bagno nuda nella piscina della villa. Anche in questo caso l'attore chiamò subito la polizia, che arrestò la stalker, portandola poi in una struttura per malattie mentali.