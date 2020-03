Kate e William snobbano Meghan: al suo ritorno se ne vanno in Irlanda

Mentre il Regno Unito è in fibrillazione per il ritorno di Meghan Markle a Londra, città da cui era fuggita lontana, in Canada, subito dopo l’annuncio della Megxit, si scopre che, a parte il Principe Andrea, sollevato da sua madre,la Regina, da ogni impegno reale, anche altri membri senior della Royal Family pare che mancheranno nel dare il bentornata alla Duchessa del Sussex. E non si tratta di nomi di secondo piano, ma addirittura del Principe William e di sua moglie Kate Middleton, ossia i due cognati con cui Meghan è entrata spesso in conflitto sin dal giorno del suo matrimonio. Tutti a Corte ricordano bene di aver capito di che pasta fosse fatta Meghan quando arrivò a far piangere Kate Middleton durante le prove generali delle nozze, criticando aspramente l’abito da damigella della figlioletta Charlotte, senza dimenticare la lite scoppiata per via del bouquet scelto dalla Markle, quando Kate scoprì giorni dopo che uno dei fiori di cui era composto era velenoso ed era stato usato per creare i piccoli bouquet e le coroncine di fiori sfoggiati dalle piccole damigelle, tra cui quelli di sua figlia Charlotte.

Di screzio in screzio l’antipatia tra le due donne è cresciuta al punto da spingere i Sussex a trasferirsi nel costoso Frogmore Cottage, lasciando Kensington Palace dove avevano vissuto nei primi mesi del loro matrimonio, nella stessa tenuta dei Cambridge. Ora che Meghan è chiamata dalla Regina ad assolvere ai suoi ultimi doveri da reale senior dopo i quali sarà libera di fare la vita che più le aggrada, sembra che il viaggio in Irlanda del Nord che da ieri sta tenendo lontani dall’Inghilterra William e Kate "sia stato accuratamente pianificato nelle date in modo che i due non siano a Londra quando Meghan Markle domani parteciperà con Harry al primo dei suoi ultimi eventi come membro della Royal family", come scrive Express UK.

Il Principe Harry, che è tornato a Londra da una settimana, ha avuto un colloquio di 4 ore con la Regina che pur contestandogli le modalità con cui ha scelto di dire addio al suo ruolo da reale, gli ha però fatto presente che, se dovesse cambiare dea, troverà sempre le porte aperte. Ma non ha accennato alla stessa possibilità per Meghan, che comunque resta la moglie di Harry e Duchessa del Sussex. " La Regina – come ha osservato Express UK – non ha intenzionalmente nominato Meghan Markle quando ha congedato il nipote dicendogli che, se cambierà idea, la sua Famiglia è pronta a riaccoglierlo sempre e che, in ogni caso, l’accordo è rinegoziabile di anno in anno. Il nome di Meghan a Palazzo è bruciato, la Regina è molto offesa con lei per il trattamento irriguardoso seguito al suo veto di fare un uso commerciale del nome Sussex Royal ”.

Il Principe Harry e sua moglie Meghan sono attesi domani agli " Endeavour Fund Awards ", ma a quanto pare Meghan non sarà accolta dai Cambridge, impegnati in un viaggio istituzionale in Irlanda, per conto della Regina Elisabetta II, " organizzato per mettere in evidenza i solidi legami tra Regno Unito e Irlanda ".Il Principe William e sua moglie Kate da ieri e fino a domani sranno quindi in Irlanda, proseguendo con i loro impegni reali non-stop nel 2020, un anno che li vede impegnatissimi anche per la defezione inaspettata e e improvvisa dei Sussex.

Il tour reale di Kate e William durerà fino domani, quando in serata saranno di ritorno a Londra,ma non per unirsi a Harry e Meghan, impegnati in un evento che non rientra nell’agenda dei Cambridge. Gli ex " Fab Four " si rivedranno il prossimo 9 marzo durante la messa per il Commonwealth Day nell’abbazia di Westminster che si dice sia in forse per paura del Coronavirus, data l’affluenza di ambasciatori di ogni paese del Commonweath di cui alcuni, come l’Australia,già colpiti dal Covid 19. La Regina Elisabetta II ha 93 anni e pur essendo in ottima salute, data l’età potrebbe essere un soggetto a rischio. Lo stesso per quanto riguarda il marito, il Principe Filippo che, 98enne e già cagionevole, potrebbe per questioni di sicurezza essere assente all’evento.

