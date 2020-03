Megxit, parla la Regina Elisabetta: "Harry sempre il benvenuto"

Il rapporto tra la Regina Elisabetta II e il Principe Harry è rimasto inalterato nonostante la Megxit.

Stando a quanto riporta il Sun, nonna e nipote della Royal Family hanno avuto domenica scorsa un colloquio di quattro ore a cuore aperto al castello di Windsor, per parlare del futuro del duca di Sussex.

Secondo le indiscrezioni, la sovrana avrebbe detto al nipote, durante il pranzo, che lui e Meghan Markle sono i benvenuti qualora volessero rientrare come membri senior della Royal Family. Una fonte anonima ha spiegato che l’anziana Regina ha concluso la chiacchierata dicendo: “ Sei molto amato e sarai sempre riaccolto ”. In ogni caso, l’accordo potrà essere rivisto dopo un anno, per controllare se le parti sono ancora concordi o possono avvenire dei cambiamenti.

Harry ha trascorso la giornata passeggiando nel giardino del Frogmore Cottage, dove ha vissuto fino al suo trasferimento in Canada, poi si è recato al castello per un pranzo leggero e un tè con Elisabetta per discutere del futuro. La fonte anonima ha rivelato che nonna e nipote avevano molto di cui parlare e il tutto si è svolto in maniera assolutamente rilassata.

Elisabetta II sembra sia molto triste perché ora, dopo la Megxit, può vedere poco l’adorato nipote, Meghan Markle - con cui ha stabilito un rapporto sereno e quasi intimo - e il pronipote Archie Harrison. Ma al tempo stesso la sovrana è decisa ad accettare la scelta dei Sussex di trascorrere più tempo in Nord America. La Regina proteggerà al tempo stesso l’istituzione della Corona, facendo sì che i Sussex non lucrino sul marchio della Royal Family, dato che ora hanno preso la decisione di mantenersi a proprie spese.

Molto ancora deve essere messo in chiaro, in particolare dal punto di vista della sicurezza. Al momento Harry e la sua famiglia sono sguarniti e il problema si riscontra non tanto in Canada, dove i Sussex probabilmente provvederanno attraverso una security privata per tutelarsi, quanto nel Regno Unito, dove la loro sicurezza non sarà mai più a carico dei contribuenti.

Presto anche Meghan sarà nel Regno Unito per gli ultimi impegni con la Corona e la formalizzazione ufficiale della Megxit. Archie resterà in Canada con la tata e la migliore amica di Meghan Jessica Mulroney. Tra gli impegni previsti la messa per il Commonwealth Day nell’abbazia di Westminster, il Mountbatten Music Festival, la Giornata Internazionale della Donna e naturalmente gli Invictus Games.

