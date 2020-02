Kate Middleton e il legame con il Principe Harry? "Teme di non avere più sue notizie"

Gli effetti della Megxit sono incontrollabili. Se da una parte Meghan e Harry stanno scrivendo un nuovo capitolo della loro vita in Canada, è a Londra che si fa la conta dei danni. E secondo le prime indiscrezioni, pare che siano incalcolabili. A subire gli effetti di questo divorzio improvviso e alquanto ingiustificato è proprio Kate Middleton. La moglie del duca di Cambridge, secondo quello che è stato rivelato da una fonte interna di palazzo, è l’unica che sta somatizzando gli effetti e le conseguenze della Megxit. La Middleton, donna tutto d’un pezzo, dedita alla famiglia e agli impegni di Corte, non riesce proprio a digerire quanto è successo nelle ultime settimane. E non sente la mancanza di Meghan, dato che tra le due il rapporto non è stato mai idillico, ma più altro soffre la lontananza del principe Harry.

Come riporta l’US Weekly in una news che è stata pubblicata nelle ultime ore, pare che Kate Middleton non riesca a credere che il principe abbia deciso di rinunciare al suo ruolo e che abbia deciso di fuggire in Canada insieme a sua moglie. La fonte di palazzo, che come sempre preferisce restare anonima, riporta che la Middleton è molto afflitta, triste e arrabbiata per tutta questa faccenda. Anche se sposata con William, ha sempre avuto un bellissimo rapporto con Harry. Più che cognati erano due amici. È stato il Principe che le ha dato il benvenuto in famiglia quando era ancora uno scapestrato, ed è stato proprio lui che ha messo la Middleton a proprio agio, indicando regole e "riti" di passaggio. "Vorrebbe parlare con Harry – esordisce la gola profonda -. Ha paura però di non aver più sue notizie e teme che non potrà contare più sul suo appoggio".

E come riportano le indiscrezioni, il rapporto tra Kate Middleton e il principe Harry si sarebbe logorato proprio a causa di Meghan e, soprattutto, perfino il legame con William si è spezzato a causa della ex duchessa del Sussex. E Kate sta soffrendo molto per quello che è accaduto alla sua famiglia. Ecco perché negli ultimi giorni è apparsa triste, sconsolata e visibilmente smagrita: la moglie di William sta soffrendo molto la sua lontananza. "Kate è entrata nel panico perché ora si trova a gestire da sola gli impegni di Harry e Meghan", rivela la fonte. Però secondo i ben informati, anche le cugine Beatrice e Eugenie di York, presto o tardi, dovrebbero assumere ruoli di rilievo per colmare il gap.