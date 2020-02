Problemi per Kate Middleton. Il popolo britannico è preoccupato per lo stato di salute della Duchessa

È ancora in atto la bufera in quel di Londra, anche se da settimane il tornado chiamato Meghan Markle si è spostato in Canada. Ora però l’attenzione è tutta focalizzata di Kate Middleton, la quale da futura Regina, deve cercare di mantenere alto il buon nome della Corona. E per la moglie del Principe William non è facile, dato che su di lei ora gravano ancora più impegni e ancora più responsabilità. Infatti sono diversi gli esperti di corte che si interrogano sul ruolo che dovrà rivestire. In molto però hanno notato che qualcosa non va. La Middleton non è più radiosa, sorride poco e ha l’aria stanca. Troppi impegni o sente la mancanza di Meghan?

Sulla questione ha cercato di far chiarezza una fonte di Palazzo, che ha preferito restare anonima, la quale ha rivelato all’US Weekly le reali condizioni di salute e psicologiche della Duchessa di Cambridge. E non sono per nulla incoraggianti. Kate sta dormendo poco la notte, ha spesso attacchi di ansia ed è molto irritabile. La fonte rivela inoltre che, proprio a causa dei troppi pensieri, Kate avrebbe perso anche molti chili. Tutto questo perché, dopo l’uscita di scena di Meghan e di Harry, la duchessa sarebbe impegnata ben 18 ore al giorno. "È nel panico. A malapena riesce a riposare – rivela la gola profonda -. E quando cerca di dormire, la sua mente non smette mai di funzionare. Ha perso molti chili, per questo appare molto smagrita. È molto preoccupata perché non sa come gestire il carico di lavoro e bilanciare la sua vita familiare".

Eppure appena due settimane fa, nella sua prima uscita con William dopo la Megxit, la duchessa era raggiante, felice, sorridente e soprattutto in grande forma. Ma, come riportano alcuni gossip di palazzo e alcune foto trapelate in rete, le voci dell’insider confermerebbero i rumor delle ultime ore. Il popolo britannico infatti è molto in apprensione per la salute della Middleton. Ovviare però al problema, almeno per il momento, sembra impossibile. Senza nessun tipo di aiuto, Kate dovrà cercare di risolvere lei stessa i problemi di Meghan e di Harry, sperando di non essere sopraffatta dalle preoccupazioni e dalla stanchezza. Altri hanno persino ipotizzato che la duchessa potesse sentire la mancanza della Markle, ma secondo le voci di corridoio, questa è una possibilità da scartare. Tra le due ci sono stati molti dissidi in passato, e ora alla luce dei fatti, pare che il rapporto sia irrecuperabile.