Kate Middleton indossa da 13 anni lo stesso cappotto

Nel corso della sua vita a Kate Middleton sono stati affibbiati diversi soprannomi. Uno dei più famosi è “Waity Katie” (la Katie che attende), perché ci ha messo circa otto anni a farsi sposare dal principe William (però ci è riuscita a dispetto dei detrattori). Un altro, come ricorda Vanity Fair, è “riciclona” , proprio per la sua tendenza a riutilizzare gli abiti pur avendo a disposizione ogni giorno le più esclusive creazioni della moda. Kate Middleton, però, non se ne preoccupa e va avanti per la sua strada, condividendo la nobile arte del riciclo con i parenti acquisiti della royal family.

Diverse volte la duchessa di Cambridge ha sfoggiato tranquillamente vestiti con cui aveva partecipato a eventi pubblici ed era stata fotografata. Del resto non c’è nulla di male in questa abitudine, soprattutto se parliamo di outfit eleganti e di qualità. Anzi, metterli solo una volta potrebbe anche risultare un vero peccato. Vanity Fair ci porta l’esempio di un cappotto doppiopetto color ghiaccio firmato Reiss che Kate Middleton ha indossato a Jigsaw, durante il secondo giorno del suo royal tour in Irlanda che è ancora in fase di svolgimento.

Non è la prima volta che vediamo questo soprabito dalle linee semplici e raffinate. La duchessa lo ha sfoggiato per la prima volta nel novembre 2007, quando aveva 25 anni e partecipò alla festa per il trentesimo compleanno di Peter Phillips, cugino del principe William. La matematica non ci inganna certo se pensiamo che da quel momento sono passati ben tredici anni, ma il cappotto è ancora lì, in pole position nel guardaroba di Kate Middleton. Infatti in tutti questi anni la futura regina consorte d’Inghilterra ha scelto il capo diverse volte. Abbiamo potuto ammirarlo nel gennaio 2008, per il suo ventiseiesimo compleanno, poi nell’aprile dello stesso anno, quando Kate accompagnò William alla cerimonia di consegna dei diplomi della RAF. Ora lo rivediamo in Irlanda. Ancora il cappotto è rispuntato nella fase in cui William e Kate avevano rotto il loro fidanzamento e poi a Westminster Abbey nel 2010.

Naturalmente non sappiamo se Kate Middleton abbia optato per il cappotto anche in occasioni private, dove non c’erano fotografi a immortalare il suo look, aiutandoci a tenere il conto delle volte in cui aveva indossato il soprabito. Tuttavia non sarebbe strano pensare che la duchessa lo abbia riutilizzato più delle sei volte a noi conosciute. Forse ad alcuni questo numero può sembrare irrisorio, ma teniamo conto del fatto che parliamo di una donna che ha una visibilità incredibile grazie a un ruolo di primo piano nella monarchia più famosa e chiacchierata del nostro tempo.

Kate Middleton non è più una commoner e può contare su una disponibilità economica notevole. Possiamo osservare che la vita di corte non le ha fatto perdere un’abitudine forse appresa in famiglia, o magari frutto di un’inclinazione caratteriale (o entrambe), ovvero riciclare i vestiti. Un modo di agire che non apparteneva e non appartiene tuttora a molte donne del rango di Kate Middleton.