Spunta il figlio segreto di Carlo e Camilla

È forse la giornata internazionale delle notizie surreali? Kate Middleton viene trascinata nella polemica social per una risata spontanea, durante un evento pubblico. Va bene l’attenzione mediatica ma, quando diventa una tenaglia di giudizi soffocanti, c’è da correre ai ripari. Oprah Winfrey, donna di mondo, ci confessa di essere sconvolta e stupita dalle dichiarazioni dei Sussex nell’intervista del 7 marzo scorso. Il principe Andrea ne ha combinata un’altra delle sue, aggiudicandosi il premio della critica “Pecora Nera 2021”. Ma la fascia di “evento surreale dell’anno” non può che andare all’improbabile storia del presunto figlio segreto di Carlo e Camilla. Perché mai, poi, dovrebbero avere un figlio segreto? Misteri surreali.

Oprah incredula? Ma dai

In occasione della presentazione del suo ultimo libro, Oprah Winfrey si è lasciata andare a delle dichiarazioni sorprendenti sull’intervista di Harry e Meghan. “Non avevo idea che avrebbe avuto l’impatto riverberante che ha avuto e continua ad avere” e poi “Mi hanno stupita” . Oprah fulminata sulla va di Montecito? Come può una conduttrice della sua fama ignorare l’impatto mediatico di un’intervista come quella dei Sussex? La sua inconsapevolezza suona poco credibile. Pensava davvero che nessuno se ne sarebbe accorto? L’intervista è stata costruita col preciso intento di scagliare una bomba di cu tutti, da Oprah all’ultimo microfonista, avevano compreso la portata. Tant’è che la Winfrey ha aggiunto di aver chiesto alla troupe la massima riservatezza. Perché mai pretenderla se, in fondo, è stata solo un’allegra chiacchierata tra amici? Harry e Meghan non erano mica lì per raccontare barzellette.

Il principe Andrea ci ricasca

Ma allora è un vizio. Il principe Andrea è stato beccato di nuovo a fare affari con personaggi controversi. Stavolta il duca di York avrebbe fondato una società con il finanziere Harry Keogh, accusato di molestie sessuali da alcune colleghe e costretto a dimettersi dalla banca Coutts (in cui investe i suoi soldi la Regina) nel 2018. Pare che Keogh sia stato coinvolto in questi episodi incresciosi diverse volte e sarebbe pure andato in giro a vantarsi delle sue bravate (eufemismo). Chissà perché il principe Andrea proprio non riesce a tenersi fuori dai guai e a scegliersi delle amicizie un po’ più decorose. La sua (cattiva) fama lo precede a tal punto che i produttori di The Crown non riuscirebbero a trovare un attore che voglia interpretare il duca di York nella quinta stagione della serie (ma loro negano). Niente, neanche a pagarlo, o a supplicarlo. Nessuno vorrebbe accostare il proprio nome a quello di Andrea.

Il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla

Carlo e Camilla avrebbero un figlio segreto? Surreale. Eppure un ingegnere australiano di 55 anni, Simon Charles Dorante-Day sostiene di essere il frutto dell’amore proibito tra i duchi di Cornovaglia e no, non è rinchiuso nella Torre di Londra. La vicenda è piuttosto improbabile, tuttavia una parte della stampa britannica vuole vederci più chiaro. Qualcuno sostiene che il signor Simon somigli parecchio ai presunti genitori e su internet le foto di Carlo, Camilla e il presunto figlio vengono messe a confronto neanche fossimo ai Soliti Ignoti. Sembra che nel 1998 Simon sia venuto a conoscenza dell’incredibile storia della sua nascita dalla nonna. Avrebbe poi cercato di contattare il principe del Galles per l’esame del DNA, ma finora la risposta sarebbe stata solo un assordante silenzio.

Anche le duchesse ridono