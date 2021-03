Kate adesso rompe il silenzio: "Meghan? Vi spiego l'equivoco"

Nell’intervista a Oprah Winfrey Meghan ha raccontato la sua versione dei fatti in merito a un episodio accaduto poco prima del suo royal wedding e riportato su tutti i tabloid. Un diverbio tra Meghan e Kate Middleton che vedrebbe la prima nei panni della strega cattiva e la seconda in quelli della vittima in lacrime. Oggetto del contendere, gli abiti che avrebbero dovuto indossare le damigelle.

Secondo Meghan Markle, però, le cose sarebbero andate diversamente: “No, non l’ho fatta piangere” racconta a Oprah, riferendosi alla cognata. “È successo il contrario. E non lo dico per denigrarla. La settimana del matrimonio è stata dura per me. Lei era irritata per qualcosa. Ma si è scusata. Mi ha portato dei fiori e un biglietto di scuse. Ha fatto ciò che avrei fatto anch’io se sapessi di avere ferito qualcuno. Me ne sarei assunta la responsabilità” e spiega: “Alcuni giorni prima del matrimonio era infastidita per una questione che riguardava i vestiti delle damigelle che lanciavano i petali di fiori. Mi ha fatto piangere, ha davvero ferito i miei sentimenti. In quel contesto non aveva senso non fare ciò che tutti gli altri stavano facendo, avrebbe dovuto sostenermi anche alla luce di quello che stava accadendo con mio padre”.

Infine Meghan puntualizza: “Ciò che è stato scioccante è che sei, sette mesi dopo il nostro matrimonio, è venuta fuori la storia contraria. Come se io avessi fatto piangere lei. Non avrei mai voluto rendere pubblica questa storia. Non c’è stato uno scontro vero e proprio tra noi e credo davvero che non sia carino nei suoi confronti scendere nei dettagli, perché si è scusata e l’ho perdonata”. Questi sono i fatti secondo la duchessa di Sussex, la quale prova anche a spiegare per quale motivo Kate Middleton non ha mai smentito in pubblico la ricostruzione dell’episodio diffusa dai tabloid: “Forse non gliel’hanno lasciato fare. Lei è una brava persona” conclude, tirando una nuova stoccata alla royal family.

Kate Middleton, però, non avrebbe gradito questo passaggio dell’intervista (e probabilmente non solo questo). Un insider ha rivelato al magazine Us Weekly che la duchessa di Cambridge sarebbe sconvolta perché “Kate si trova tra l’incudine e il martello. Vuole farsi sentire e aiutare la Corona a ricostruire la propria immagine, ma non è tipo da scontro né da escalation. Kate alla fine parlerà solo di alcuni argomenti affrontati da Meghan, in particolare l’episodio delle lacrime”.