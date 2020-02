Katy Perry collassa durante le audizioni di American Idol

Brutta disavventura per la popstar Katy Perry che domenica scorsa è collassata durante la registrazione di una delle nuove puntate del talent musicale " American Ido l" di cui è uno dei giudici insieme a Lionel Richie e Luke Bryan. La rivista People riferisce che Katy Perry e i suoi due colleghi hanno dovuto lasciare il set dello show a causa di una perdita di gas. Si stavano tenendo le audizioni per scegliere i nuovi concorrenti del talent quando a un certo punto la Perry ha iniziato a percepire nell’aria qualcosa di strano. Per un po’ ha fatto finta di nulla con i suoi colleghi, anche se continuava ad arricciare il naso cercando di capire di che odore si trattasse, come mostra una clip postata da People in esclusiva,

Via via che passavano i minuti la cantante ha capito che si trattava di gas e il suo volto è impallidito, mostrando una espressione piuttosto impaurita mentre chiedeva a Ritchie e a Bryan se anche loro percepissero quello strano odore. " Ragazzi – ha detto la Perry - s entite l'odore di gas? È piuttosto intenso! ", ma i due, come si vede nella clip, all’inizio mostrano di non capire le parole della cantante perché sino a quel momento non si erano accorti di nulla. Ma poco dopo, annusando meglio l'aria, hanno capito che la cantante aveva ragione e sono subito tutti insieme balzati fuori dalle loro postazioni per raggiungere in fretta l’uscita, con Luke Bryan che urlava a colleghi e concorrenti in studio: " Questo è propano, tutti fuori prima che esploda qualcosa! "

Nella clip però si vede Katy Perry che, mentre fa per correre via, lamenta di provare un gran mal di testa prima di cadere a terra svenuta per le esalazioni del gas. " Ho un leggero mal di testa " dice la Perry, mentre si alza per lasciare lo studio, per poi aggiungere: " Diventa sempre peggio, è davvero brutto...Non mi sento bene ". E poi il nulla, con la cantante che si accascia al suolo, mentre già si sentono in lontananza le sirene dei pompieri subito chiamati dalla produzione.

A quel punto a soccorrerla e aiutarla ad uscire dal set dello spettacolo ci ha pensato lo staff che l’ha trascinata di peso all’esterno dove, ricevute le prime cure dai paramedici di stanza alla ABC per ogni emergenza, si è immediatamente ripresa. Le indagini sono tuttora in corso e al momento le audizioni dello show non sono riprese perché il set dello show è stato posto sotto sequestro.

