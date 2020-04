Khloe Kardashian congela gli ovuli, secondo figlio in arrivo?

Non è mai stato un mistero: Khloe Kardashian ama le famiglie numerose e fina da piccola ha sempre desiderato avere tanti figli. Purtroppo, però, i suoi uomini le hanno dato non pochi dispiaceri, rendendola vittima di alcuni tradimenti dei quali si è parlato su tutte le riviste di gossip.

Così, nell’attesa che arrivi l’uomo giusto che sappia renderla felice, Khloe ha deciso di preservare la fertilità congelando i propri ovuli. In questo modo, potrà avere figli suoi anche in età più avanzata, quando avrà trovato l’uomo della sua vita ma rimanere incinta naturalmente sarà molto più difficile. Una decisione che, però, non ha preso affatto da sola. Infatti, sembra essere stata proprio sua mamma Kris Jenner ad averla spinta in questa direzione.

Durante uno degli ultimi episodi di Al passo con i Kardashian, Khloe e Kris hanno avuto una discussione proprio sul tema di avere altri figli. "Sta uscendo con qualcuno" , ha domandato Kris. E la figlia ha risposto visibilmente toccata: "Assolutamente no, sai comunque mi sono appena lasciata con Tristan… Mi sto concentrando esclusivamente su me stessa. Vista la situazione è anche possibile che non esca mai più on qualcuno… " . A questo punto, Kris le ha chiesto se sentisse il desiderio di avere un altro figlio, ma Khloe, con le lacrime agli occhi, ha risposto: "No, almeno non adesso… " . Kris ha quindi incalzando chiedendole se avesse congelato i suoi ovuli, un’idea che per il momento non è neanche lontanamente venuta in mente alla figlia. "Hai davvero bisogno di congelare i tuoi ovuli" , ha sottolineato con fermezza Kris.

Durante poi un fuorionda in cui si è sfogata a seguito della discussione con la madre, Khloe Kardashian ha affermato: "Non capisco perché le persone la prendano così negativamente quando qualcuno vuole semplicemente essere single. In questo momento, desidero solo prendermi cura di me e di mia figlia, niente di più. Penso sia molto più gratificante di concentrarsi sul trovare un uomo a tutti i costi" .

Insomma, nonostante Khloe abbia abbandonato la conversazione ancora incerta su ciò che volesse fare, nel frattempo Kris ha continuato a farle pressioni, sia organizzando appuntamenti con altri uomini sia insistendo sull’idea degli ovuli. Sta di fatto che Khloe alla fine ha ceduto, decidendo di congelare i propri ovuli, proprio come le sue sorelle. "Ho deciso di congelare i miei ovuli. Per togliermiti di dosso, ma anche perché non ci sono aspetti negativi. Quindi perché no?" , ha fatto sapere a Kris.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?