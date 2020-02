Kim Kardashian contro la sorella Kourtney: litigi da reality

La sorella di Kim Kardashian pronta a lasciare il reality show di famiglia alla diciottesima stagione.

I litigi in casa Kardashian, per questa ragione, sono stati piuttosto “ violenti ”. A dirlo è la stessa Kim, come riporta il Sun: la star di “Keeping Up with the Kardashian” ha infatti commentato la defezione della sorella Kourtney Kardashian dallo show, anche se questa decisione pare fosse nell’aria da tempo. Il reality tornerà infatti con la sua diciottesima edizione il mese prossimo, anche se probabilmente senza la maggiore delle sorelle Kardashian.

Nel corso di un’intervista, è stato chiesto a Kim se la defezione di Kourtey sia risultata come un’altra Megxit - cioè il trasferimento in Canada da parte del Principe Harry e Meghan Markle. “ No, è stato un po’ violento ”, ha risposto la donna. L’uscita di Kourtey dal reality andrà in onda quindi solo tra un mese. Intanto Kim ci ha scherzato su, affermando che forse ora avrebbe bisogno di un avvocato - lei stessa sta studiando legge per seguire le orme paterne - è si è detta rammaricata poiché la loro famiglia non aveva mai affrontato nulla del genere in precedenza.

Nell’ultima stagione andata in onda, Kourtney aveva litigato con Kim e Khloe Kardashian per aver criticato la sua vita sentimentale. Kourtney non avrebbe però potuto abbandonare lo show di punto in bianco, essendone anche produttore esecutivo insieme a Kim. Sul finale della diciassettesima stagione, Kourtney ha detto di essere vicina al punto di rottura e di non voler confermare il suo impegno nel reality di famiglia, sottolineando come i suoi figli fossero la sua priorità.

Ma i litigi pubblici non sono finiti qui. In questi giorni, Khloe ha redarguito su Instagram la sorella per aver rovinato la serata a tutte loro: le Kardashian si trovavano infatti al party dopo gli Oscar ospitato da Beyoncé e Jay-Z. Kourtney si è lamentata su Instagram che la sorella l’avesse abbandonata a metà serata, ma Khloe ha ribattuto nei commenti, chiamando la sorella addirittura “ truffatrice ”.

Le Kardashian riusciranno a tornare unite e affiatate come un tempo? In passato anche Kylie Jenner ha espresso il desiderio di lasciare lo show perché aveva altre priorità, ma poi non l’ha fatto.

